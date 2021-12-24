Не поступайте так никогда: распространена ошибка путешественников, когда рейс задерживают

Пожалуй, у каждого, кто любит путешествовать на самолете, случалась ситуация с задержанием рейса. Рассказываем, чего не следует делать, чтобы и вовсе не пропустить вылет. Как пишет Best Life, многие пассажиры в тот момент, когда узнают о задержке самолета, еще находятся дома. К тому же, они считают, что при таких обстоятельствах им можно не спешить в аэропорт. Однако они ошибаются.

Путешествие - фото из открытых источников

Специалисты говорят, что независимо от того, задерживается ли ваш самолет или нет, нужно быть в аэропорту раньше времени. Все потому, что регистрацию на рейс обычно не переносят из-за задержки. Кроме того, если вы приедете по окончании регистрации, то не сможете вылететь. Мало того, время задержки рейса ориентировочно, а не точно. Причины задержки сообщаются разными, а скорость их решения может отличаться.

Если вы не успеете на самолет, вы не сможете возместить деньги за билеты. Отмечается, что большинство авиакомпаний оставляет за собой право увеличивать или уменьшать время задержки, если ситуация изменилась. Поэтому, когда вы покупаете билеты на самолет, вы соглашаетесь с этими условиями.

Напомним, европейская комиссия решила не пускать граждан из третьих стран в туристических целях, если они не вакцинированы от коронавируса или не имеют подтверждения выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии на брифинге. Соответствующее ограничение вступит в силу с 1 марта 2022 года, сказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон. “Сегодня, если люди приезжают из страны, которая находится в списке (“зеленый список ЕС” – ред.), то могут путешествовать без вакцинации. С 1 марта они должны быть вакцинированы. Вы должны быть вакцинированы, чтобы попасть в ЕС из третьей страны, или вы должны предоставить подтверждение выздоровления, или если вы ребенок”, – сказала Йоганссон.

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