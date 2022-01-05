Названы необычные способы улучшить память

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Светлана Шкурупий
Ученые
говорят, что современный мир информационно перегружен, поэтому многие начинают испытывать
проблемы с памятью. Однако, не стоит паниковать. Есть несколько способов,
которые помогут ее улучшить.
Как тренировать свою память / Фото: Freepik
Развивайте
внимательность к мелочам
Психотерапевт
Денис Букин отмечает, что главное при запоминании — способность управлять
вниманием. Сосредоточьтесь на каком-то предмете, например, на фикусе, который
стоит на подоконнике. Внимательно его рассмотрите, посчитайте листочки. Через
минуту вы можете заметить, что думаете уже не о растении, а о том, чтобы его полить, да и вообще, почему он тут стоит и где вы раньше видели
фикусы. Но не стоит отчаиваться, попробуйте еще раз сосредоточить внимание на
растении. Если хотите, чтобы мозг лучше запомнил какую-то информацию,
постарайтесь ее проговаривать.
Почувствуйте себя
художником
В
течение 3-5 минут внимательно разглядывайте заснеженную парковку за окном
или коллегу по работе. Потом закройте глаза и мысленно восстановите цветной
образ увиденного как можно четче. Усложните задачу: представьте, как чья-то
умелая рука набрасывает картину с таким изображением, и детали на ней
проступают постепенно. Получается? Теперь начинайте оживлять картину. Пусть
машины на парковке разъедутся, а коллега сходит за кофе.
Используйте "Метод римской
комнаты"
Суть
его состоит в том, что нужно выбрать хорошо знакомое вам место (комнату, рабочий
стол), и разместить там объекты, которые вам нужно запомнить. Например, Цицерон ходил по своей комнате и
привязывал определенные факты к домашней обстановке. Таким образом, выступая
перед аудиторией, он представлял знакомую обстановку, и мысленно "перемещаясь"
по интерьеру, вспоминал нужную информацию.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти.
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