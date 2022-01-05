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Названы необычные способы улучшить память

Эксперты рассказали, с помощью каких нестандартных способов можно натренировать свою память

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ученые говорят, что современный мир информационно перегружен, поэтому многие начинают испытывать проблемы с памятью. Однако, не стоит паниковать. Есть несколько способов, которые помогут ее улучшить.

Названы необычные способы улучшить память

Как тренировать свою память / Фото: Freepik

Развивайте внимательность к мелочам

Психотерапевт Денис Букин отмечает, что главное при запоминании — способность управлять вниманием. Сосредоточьтесь на каком-то предмете, например, на фикусе, который стоит на подоконнике. Внимательно его рассмотрите, посчитайте листочки. Через минуту вы можете заметить, что думаете уже не о растении, а о том, чтобы его полить, да и вообще, почему он тут стоит и где вы раньше видели фикусы. Но не стоит отчаиваться, попробуйте еще раз сосредоточить внимание на растении. Если хотите, чтобы мозг лучше запомнил какую-то информацию, постарайтесь ее проговаривать.

Почувствуйте себя художником

В течение 3-5 минут внимательно разглядывайте заснеженную парковку за окном или коллегу по работе. Потом закройте глаза и мысленно восстановите цветной образ увиденного как можно четче. Усложните задачу: представьте, как чья-то умелая рука набрасывает картину с таким изображением, и детали на ней проступают постепенно. Получается? Теперь начинайте оживлять картину. Пусть машины на парковке разъедутся, а коллега сходит за кофе.

Используйте "Метод римской комнаты"

Суть его состоит в том, что нужно выбрать хорошо знакомое вам место (комнату, рабочий стол), и разместить там объекты, которые вам нужно запомнить.  Например, Цицерон ходил по своей комнате и привязывал определенные факты к домашней обстановке. Таким образом, выступая перед аудиторией, он представлял знакомую обстановку, и мысленно "перемещаясь" по интерьеру, вспоминал нужную информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти.


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Источник: https://www.wmj.ru/otnosheniya/psihologiya/neobychnye-sposoby-natrenirovat-pamyat.htm
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