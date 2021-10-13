Названы действенные способы расслабиться без алкоголя

Попытка справиться со стрессом с помощью выпивки приводит лишь к ухудшению его последствий. Но чем же заменить алкоголь? Вот несколько альтернативных и более здоровых способов справиться с нервным напряжением. Об этом пишет marieclaire.Увеличьте уровень физической активности. Хотя вы можете чувствовать себя комфортнее и привычнее, поедая попкорн или чипсы перед телевизором для того, чтобы расслабиться, физическая нагрузка все же больше подходит для высвобождения химических веществ, которые повышают настроение.

Алкоголь (фото из открытых источников)





Чаще обнимайтесь. Старые добрые объятия прекрасно подходят для снижения стресса. Было обнаружено, что физический контакт повышает уровень окситоцина, "гормона любви" и снижает уровень гормона стресса, кортизола, что позволяет нам быстро расслабиться. Однако объятия с людьми далеко не единственный вариант, которым можно воспользоваться для объятий подойдут и теплокровные животные.



Общения. Встречи с друзьями и общение с интересными людьми доставляют массу удовольствия и положительных эмоций. Однако в компаниях, где все пьют и курят, проводить свое время мы не рекомендуем. Лучше найдите друзей с общими интересами и правильными взглядами на жизнь.





Напомним, в Германии ученые из Тюбингенского университета опубликовали результаты эксперимента, проведенного над пациентами с положительным Covid-тестом. Об этом сообщили в Международном журнале инфекционных заболеваний. Ученые выяснили, что, выпив некоторые напитки, можно получить положительный Covid-тест. Это касается только быстрых анализов на антиген, пишет издание "Факты". Специалисты исследовали влияние напитков, нанося на них различные жидкости. После этого ряд тестов показал наличие вируса, хотя на самом деле его не было.

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