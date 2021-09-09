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Названные вкусные осенние напитки для укрепления иммунитета

Лимон является прекрасным источником витамина С

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Чтобы наладить работу иммунной системы, не страдать от простуды и насморка с наступлением холодов, многие врачи рекомендуют употреблять напитки для повышения иммунитета. О полезных пишем дальше. С помощью этих напитков можно не только укрепить организм, но и избавиться от депрессий, поднять настроение, обеспечить полноценную работу всех органов и систем, пишет ikeen.

Названные вкусные осенние напитки для укрепления иммунитета

Напиток (фото из открытых источников)

Лимонная вода с медом и корицей. Лимон является прекрасным источником витамина С, мед оказывает противовоспалительный эффект, а корица — антибактериальный. Комбинация таких компонентов позволит усилить защитные механизмы организма, активизировать обмен веществ и поддерживать уровень сахара в крови. Этот напиток эксперты назвали лучшей осенней оружием для борьбы с приближением инфекционных заболеваний.

Настой шиповника. В шиповнике содержится достаточное количество витамина С, который защищает иммунную систему от риска заболеть гриппом и простудными заболеваниями. К тому же в плодах этого растения аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в лимонах.

Коктейль из рябины. Плоды рябины применяют в народной медицине как укрепляющее и мочегонное средство. Как показывают исследования, в ней содержится большое количество каротина, витамина С, сорбиновой, щавелевой, фолиевой кислот. Ее регулярное применение способствует выведению токсинов и укреплению организма, а правильно приготовленный коктейль из рябины является отличной профилактикой авитаминоза.

Напомним, есть напитки, которые лучше исключить из ежедневного рациона, так как при частом употреблении они могут спровоцировать развитие онкологии. На своей странице в Instagram врач-онколог Елена Смирнова рассказала, от чего лучше отказаться.

Специалист отметила, что речь идет в первую очередь о сладкой газировке, так как в ее составе очень много сахара, красителей и других добавок, которые наносят серьезный вред организму. По словам онколога, сладкое в принципе увеличивает количество вредных бактерий внутри кишечника, вызывая ожирение и воспалительные процессы.



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Источник: https://ikeen.com/blog/top_20_napitkov_dlya_ukrepleniya_immuniteta
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