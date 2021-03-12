Название каких мировых брендов мы произносим неправильно

Мы пользуемся продуктами различных мировых брендов, но мало кто задумывался над тем, правильно ли мы произносим эти торговые марки. Оказывается, что не все известные компании называются так, как думает большинство из нас.

мировые бренды, которые мы произносим неправильно / auto-facelift.ru

Audi

Слово "Audi" переводится как "слушать". Известная немецкая компания не раз отмечала, что автомобили их марки называются "Оди", но в сознании миллионов людей закрепилось произношение "Ауди".





Honor

Это бренд, принадлежащий китайской компании Huawei. Слово "honor" переводится как "достоинство, честь". В данном случае в английском языке первая буква H не читается, а потому правильно называть компанию "Онор".





Guess

Американская розничная компания и одноименный бренд мужской и женской одежды и аксессуаров был создан в 1981 году. Большинство людей произносят название бренда так же, как читают. Но на самом деле нужно произносить "Ges".





Tommy Hilfiger

Известный бренд, специализирующийся на одежде, обуви, парфюмерии и других изделиях. Некоторые покупатели произносят его название как ""Томми Хайлфайгер", однако правильно говорить: "Томми Хилфигер", ведь так зовут основателя бренда.





Adidas

Основателем бренда спортивной одежды является Адольф Дасслер, которого часто называли Ади. Его компания — это сочетание ника Adi и фамилии Das, поэтому при произношении нужно делать ударение на первом слоге.





Напомним, что каждый день мы сталкиваемся с большим количеством символов, и большинство , из них настолько привычны, что мы даже не задумываемся над тем, какой смысл в них вложен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие.

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