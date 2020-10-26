Навыки будущего: какие специалисты вскоре будут на вес золота

Каждый человек должен заниматься саморазвитием и повышать свою квалификацию, ведь рынок труда не стоит на месте. Сейчас работодатели ценят сотрудников, которые обладают определенным набором качеств. По данным Всемирного экономического форума, чтобы добиться успеха в будущем, стоит "прокачать" несколько своим навыков.

Руководители глобальных компаний прошли опрос и по его результатам был сформирован отчет, какие специалисты будут на вес золота в ближайшем будущем. На этот перечень умений стоит обратить внимание современным ученикам и студентам.

- Комплексное решение проблем. Специалист, обладающий этим навыком, способен прогнозировать, с какими угрозами или проблемами может столкнуться какой-то проект, какие будут последствия и как их предотвратить;

- Критическое мышление и анализ. Такой специалист должен уметь анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе результатов проделанного анализа, а также формировать и отстаивать свое мнение;

- Аналитическое мышление и инновационность. Этот навык подразумевает поиск новой информации, ее изучение и систематизацию, а также выводы, сделанные на основе полученных данных;

- Креативность, оригинальность и инициативность. Специалист, который умеет быстро генерировать идеи и нестандартно подходить к решению задач, всегда будет вызывать повышенный интерес у работодателей;

- Лидерство и социальное влияние. Каждой компании нужен специалист, который умеет брать на себя ответственность, взаимодействовать с людьми, мотивировать и развивать их таланты, чтобы достигнуть определенной цели;

- Стрессоустойчивость и гибкость. Специалист, обладающий этим навыком, способен абстрагироваться от негативного воздействия и продолжать свою работу несмотря ни на что;

- Аргументированность, решение проблем и генерирование идей. Сотрудник, который умеет быстро выдавать новые интересные идеи, предлагает решение проблем, умеет быть четким и убедительным, также будет на вес золота;

Также в список главных навыков входит: активное обучение и учебные стратегии, использование, мониторинг и контроль технологий, а также проектирование технологий и программирование.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие навыки избавят от страха публичных выступлений.

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