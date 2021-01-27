Научно доказано: три способа быть счастливым

Многие задумываются о том, в чем заключается секрет счастья и что делать для того, чтобы его ощущать. На самом деле, это намного проще, чем нам может казаться. На сегодняшний день уже существует огромное количество доказанных наукой методов, которые помогут вам стать счастливее.

Как стать счастливым - фото: из открытых источников

Учёные, проведя массу исследований, выяснили, что же нужно делать для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Мы расскажем вам о трех способах сделать из себя абсолютно счастливого человека.

1. Что-то новое

Узнайте что-то новое, даже если это вызывает стресс. Овладейте новым навыком — стресс сейчас, счастье позже. Исследования показывают, что вы будете чувствовать себя счастливее после такого эксперимента.

В 2009 году в журнале Journal of Happiness Studies были опубликованы результаты исследований. Как оказалось, у участников, которые проводили время за какими-то новыми занятиями, в тот момент уровень счастья снижался, но затем, спустя некоторое время, он становился все выше и выше.

Ключевым моментом, согласно исследованию, является выбор правильного нового навыка, который нужно освоить. Вместе с тем нужно поставить себе задачу, выполняя которую нужно будет выйти из своей зоны комфорта.

2. Упражнения

Упражнения настолько сильно влияют на наше счастье и благополучие, что являются эффективной стратегией преодоления депрессии. В исследовании, цитируемом в книге Шона Ахора "Преимущество счастья", три группы пациентов лечили депрессию с помощью лекарств, физических упражнений или их комбинации.

Результаты этого исследования удивительны: хотя все три группы испытали схожие улучшения в уровне счастья на раннем этапе, последующие оценки оказались радикально разными.

Из тех, кто принимал только лекарство, 38 процентов снова впали в депрессию. Те, кто в комбинированной группе, чувствовали себя немного лучше, с 31 процентом рецидивов. Но самый большой шок был для группы, выполнявшей упражнения: у них частота рецидивов составила всего 9 процентов.

3. Благодарность

Был проведен эксперимент, в котором участники отмечали то, за что они были благодарны каждый день, их настроение улучшалось только благодаря этой простой практике. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Happiness Studies. Как оказалось, написание благодарственных писем способно очень поднять настроение.

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