Мифы, которые мы принимаем за правду: 10 заблуждений с самого детства

Многие вещи в нашей жизни мы принимаем как данность и не особенно вникаем в научные подтверждения того или иного факта. Но личность развивается тогда, когда может утверждать о тех или иных суждениях с точки зрения фактажа. Сегодня мы раскроем несколько популярных мифов, которые кажутся нам истиной еще со школьной доски.

1. Только человеческий вид на планете обладает разумом.

Принято считать, что именно человек - единственный носитель интеллекта. Однако многочисленные исследования ученых доказали, что задатки разума содержит мозг трех видов обезьян, дельфинов, слонов и сорок. Например, эти животные способны узнавать себя в зеркале.

2. Средневековье - эпоха, когда 30-летние уже считались стариками.

Этот миф возник из-за статистической некорректности. Дело в том, что в средние века был очень высокий уровень детской смертности, что изрядно портило общую статистику продолжительности жизни. Те, кто доживал хотя бы до 5 лет, по мнению исследователей, вполне могли рассчитывать на еще примерно три десятилетия жизни. Продолжительность жизни тогда действительно была небольшой, но о 20-летних "стариках" говорить не приходится.





3. Франкенштейн - не ходячий мертвец, а фамилия ученого, который создал чудовище из останков мертвых людей.

Это вымышленный персонаж в романе Мэрри Шелли. В самой книге результат безумных экспериментов Виктора Франкенштейна был безымянным.







4. Не обязательно знать группу своей крови, чтобы получить переливание в экстренной ситуаци.

Медики обязательно предварительно проводят анализ группы и резус фактора крови, чтобы высчитать точный аналог вашего биоматериала.

5. Споласкивать рот водой после чистки зубов - значит, снижать полезный эффект пасты.

Нужно просто выплевывать излишки зубной пасты, а не полоскать рот водой. Проведенное в Швеции среди 4–7-летних детей исследование показало, что в группе, в которой после чистки зубов рот не полоскали и в течение 30 минут после этого воздерживались от приема пищи, по прошествии 3 лет зубы были на 26% более здоровыми, чем в контрольной группе.





6. Хамелеон меняет цвет вовсе не под окружающую среду.

Рептилия не меняет свой окрас в зависимости от того, что ее окружает. Для таких способностей и оценивания обстановки у нее банально не хватает умственных способностей. Хамелеон меняется в зависимости от эмоционального состояния: голод, страх, усталость, сон.





7. Наполеон Бонапарт был маленького роста.

Миф возник во многом из-за путаницы с мерами длины (английский дюйм меньше французского), и рост полководца в 5 футов 2 дюйма в английской прессе понимали как примерно равный 157 см, а не 168, как было на самом деле.

8. Чтоб написать заявление о пропаже человека, не нужно ждать 24 часа или три дня.

Написать заявление о том, что ваш близкий пропал, можно в любой момент. В случае если дежурный отказывается принять заявление, граждане имеют право позвонить по телефону "102" и сообщить оператору об этом инциденте.





9. Золотая рыбка обладает памятью в десятки секунд.

На самом деле ученые доказали, что этот милый вид аквариумных рыб может запоминать местность и лица хозяев на месяцы. Не нужно недооценивать рефлексы некоторых существ, которые кажутся нам примитивными.





10. Люди с нарушением психического здоровья опасны для общества.

На самом деле такие люди гораздо чаще становятся жертвами насилия и больше нуждаются в защите общества, чем нарочитом отвержении.











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