Медики рассказали, в каких витаминах нуждается организм осенью

Все витамины, за исключением D, можно получить только через еду: организм сам их не производит. Однако в современном динамическом ритме жизни не всегда хватает времени на полноценное питание, поэтому приходится прибегать к приему аптечных препаратов. Об этом говорит врач-педиатр Василий Кулик, передает kedem.

Витамин. Фото: https://maximum.fm





"В аптеках очень много разнообразных комплексов, моновитаминов, поливитаминов, комплексов витаминов с микро, макроэлементами, поэтому все должно быть в меру. Избыток витаминов тех или иных ведет к гипервитаминозу, что иногда бывает даже еще хуже, чем гиповитаминоз", — рассказал он.





"На сегодняшний день витамин D рассматривается не только как витамин, но и как гормональный препарат. Назначаем мы его практически круглый год, исключая только на летние месяцы. У нас все равно нехватка этого витамина, потому что у нас солнечных дней в году очень мало", – отметил врач.



Он уточнил: витамины, обладающие разными полезными свойствами, например, витамин А, или ретинол, улучшают рост волос. Витамины группы В укрепляют нервную систему, снижают стресс. Витамин С, или аскорбиновая кислота, полезен для иммунитета. А витамин Е замедляет процессы старения.





Напомним, по словам нутрициолога Оксаны Соколовой, необходимыми для организма являются витамин D, витамины группы А и Е, а также Омега 3. О других витаминах, которые можно приобрести в аптеке, специалист рассказала в эфире телеканала "Украина 24". Кроме того, нутрициолог советует принимать Цинк, Селен и витамины группы В. "Цинк и Селен – это те микроэлементы, которые помогают создать нам базу для иммунитета. Сейчас люди часто говорят, что им не хватает энергии, поэтому витамины группы B дают как раз эту энергию", — объяснила Соколова. При этом специалист отметила, что в нашей стране не производят качественные витамины, поэтому их лучше искать в Америке или европейских странах. Однако, чтобы найти хорошего производителя, в этом нужно разбираться.

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