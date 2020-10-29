13 вредных привычек, от которых следует отказаться, прежде чем вам исполнится 35 лет

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Седлецкая Татьяна
Фото: burst
Тратить
все до последней копейки. Экономия имеет решающее значение и должна расти
пропорционально вашему карьерному росту. С каждым повышением заработной платы
увеличивайте сумму своих сбережений. Например, если вы получили повышение на 5%
процентов, увеличьте свои сбережения до 17%.
Извиняться
за все и вся. Если вы допустили ошибку и искренне должны перед кем-то извиниться, то
непременно сделайте это. Но помните, что слишком частое употребление слова "извините"
забирает силу у заявления, которое вы делаете.
Боятся
нового и неизведанного. Большинство вещей, которые вы хотите получить от жизни,
включают в себя хотя бы немного страха и риска. Помните, что единственный
способ добиться желаемого — идти вперед.
Сравнивать
нынешнего партнера с предыдущим. Если вы не можете сопротивляться желанию сравнивать
своих партнеров, это может быть признаком, что вы еще не забыли своего бывшего.
В таком случае лучше всего взять паузу и полностью исцелиться от старых
отношений, прежде чем двигаться вперед с новым человеком.
Депиляция
глубокое бикини. Лобковые волосы защищают область влагалища от инфекций и бактерий, поэтому
рассмотрите возможность отрастить больше лобковых волос, чем обычно.
Быть
финансово зависимой. Сотрудничайте со своим партнером, принимая финансовые
решения, и не позволяйте ему управлять финансами без вашего участия.
Пропускать
прием у дерматолога. К 35 годам осмотр кожи должен стать частью вашего ежегодного
ухода за здоровьем.
Делать
выбор в пользу друзей. Хотя девичьи вечера и встречи с друзьями важны и всегда
должны оставаться священными, никогда не пренебрегайте временем, проведенным с
любимым человеком.
Успокаиваться
шоппингом. Или, другими словами, перестаньте делать покупки, когда находитесь в
стрессе или несчастны.
Экономить
на защите от солнца. К 30 годам вы уже понимаете важность солнцезащитного крема
и знаете, что воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать не только преждевременные
признаки старения, но и рак кожи.
Самолечение
при вагинальных проблемах. Неправильная самодиагностика может вызвать дополнительные
проблемы, поэтому запишитесь на прием к своему гинекологу, если возникают какие-либо подозрительные симптомы.
Читать
его смс. Будь то его телефон, электронная почта или учетные записи в социальных
сетях — слежка подрывает доверие. У некоторых людей появляется привычка
шпионить просто потому, что они не доверяют партнеру. Подумайте об этом.
Жертвовать
своими интересами. Ставя на первое место свои потребности, вы почувствуете себя сильной и
значимой. Кроме того, если вы начнете лучше относиться к себе, окружающие также
поменяют отношение к вам в лучшую сторону.
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