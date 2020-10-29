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13 вредных привычек, от которых следует отказаться, прежде чем вам исполнится 35 лет

Если 20 лет - время для самопознания, то 30 – период самоутверждения. Карьера, отношения, забота о себе - в это десятилетие все встанет на свои места. Чтобы помочь себе достичь высокого уровня саморазвития, вот 13 привычек, от которых следует отказаться к 35 годам

сегодня, 15:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


13 вредных привычек, от которых следует отказаться, прежде чем вам исполнится 35 лет

Фото: burst

Тратить все до последней копейки. Экономия имеет решающее значение и должна расти пропорционально вашему карьерному росту. С каждым повышением заработной платы увеличивайте сумму своих сбережений. Например, если вы получили повышение на 5% процентов, увеличьте свои сбережения до 17%.

Извиняться за все и вся. Если вы допустили ошибку и искренне должны перед кем-то извиниться, то непременно сделайте это. Но помните, что слишком частое употребление слова "извините" забирает силу у заявления, которое вы делаете.

Боятся нового и неизведанного. Большинство вещей, которые вы хотите получить от жизни, включают в себя хотя бы немного страха и риска. Помните, что единственный способ добиться желаемого — идти вперед.

Сравнивать нынешнего партнера с предыдущим. Если вы не можете сопротивляться желанию сравнивать своих партнеров, это может быть признаком, что вы еще не забыли своего бывшего. В таком случае лучше всего взять паузу и полностью исцелиться от старых отношений, прежде чем двигаться вперед с новым человеком.

Депиляция глубокое бикини. Лобковые волосы защищают область влагалища от инфекций и бактерий, поэтому рассмотрите возможность отрастить больше лобковых волос, чем обычно.

Быть финансово зависимой. Сотрудничайте со своим партнером, принимая финансовые решения, и не позволяйте ему управлять финансами без вашего участия.

Пропускать прием у дерматолога. К 35 годам осмотр кожи должен стать частью вашего ежегодного ухода за здоровьем.

Делать выбор в пользу друзей. Хотя девичьи вечера и встречи с друзьями важны и всегда должны оставаться священными, никогда не пренебрегайте временем, проведенным с любимым человеком.

Успокаиваться шоппингом. Или, другими словами, перестаньте делать покупки, когда находитесь в стрессе или несчастны.

Экономить на защите от солнца. К 30 годам вы уже понимаете важность солнцезащитного крема и знаете, что воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать не только преждевременные признаки старения, но и рак кожи.

Самолечение при вагинальных проблемах. Неправильная самодиагностика может вызвать дополнительные проблемы, поэтому запишитесь на прием к своему гинекологу, если возникают какие-либо подозрительные симптомы.

Читать его смс. Будь то его телефон, электронная почта или учетные записи в социальных сетях — слежка подрывает доверие. У некоторых людей появляется привычка шпионить просто потому, что они не доверяют партнеру. Подумайте об этом.

Жертвовать своими интересами. Ставя на первое место свои потребности, вы почувствуете себя сильной и значимой. Кроме того, если вы начнете лучше относиться к себе, окружающие также поменяют отношение к вам в лучшую сторону. 


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