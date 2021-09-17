10 признаков заниженной самооценки, которые не стоит игнорировать

Самооценка меняется и формируется в течение всей жизни, поэтому очень важно обращать внимание на то, действительно ли вам комфортно. Рассказываем о признаках заниженной самооценки, которая сказывается на качестве жизни.



Отношения (фото из открытых источников)





Уровень самооценки человека влияет на его поступки и самочувствие, ведь иногда мы можем чувствовать себя совсем жалкими и отказываться от своих желаний, иногда уверенность позволяет открывать новые двери. В любом случае, самооценка должна быть на нормальном уровне, чтобы не возникали проблемы не только физические, но и с ментальным здоровьем. Поэтому в телеграмм-канале Психологическая поддержка поделились проявлениями заниженной самооценки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.





Вы позволяете другим принимать решения за вас;

Вас часто используют;

Вы привыкли скрывать свои чувства;

Вы зациклены на собственных недостатках;

Вы тратите время на дела, которые вам не нравятся;

Вас особенно беспокоит чужое мнение;

Вы стараетесь избегать конфликтов;

Вы постоянно чувствуете вину;

Вы застряли в токсичных отношениях;

Вы недовольны своей жизнью





"Чтобы поднять самооценку, необходимо идентифицировать основные проблемы и попытаться переосмыслить свою жизнь", — советуют специалисты. Стоит также понимать, что ваша самооценка — это не то, как вас воспринимают другие, а то, какими вы видите себя. Поэтому старайтесь обращать внимание на позитивные вещи, работать над тем, что вам не нравится и не забывать о своей важности.





Напомним, 21-летняя американка Энни Райт из Атланты, штат Джорджия решила отношения со своим суженым регулировать с помощью договора об отношениях. Об этом сообщает Daily Mirror. Документ, в котором влюбленные прописали свои отношения, как того хочет девушка и ее избранник, занимает 17 страниц. Девушка нашла своего любимого, который учится на юриста, в Tinder, более 11 месяцев назад. Они, как и все общались, посещали развлекательные мероприятия, дискутировали и спорили. Энни как-то пошутила о том, что им нужно свои отношения прописать в договоре. Избранник, как будущий правовед, отнесся к этому со всей серьезностью. Все, что важно для молодой пары, они прописали на 17 страницах документа.





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