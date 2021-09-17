logo
Русский Українська

BTC/USD

48068.38

ETH/USD

3564.23

LTC/USD

186.88

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие 10 признаков заниженной самооценки, которые не стоит игнорировать
commentss НОВОСТИ Все новости

10 признаков заниженной самооценки, которые не стоит игнорировать

Уровень самооценки человека влияет на его поступки и самочувствие

сегодня, 06:10
Автор:

Ольга Чародий

Самооценка меняется и формируется в течение всей жизни, поэтому очень важно обращать внимание на то, действительно ли вам комфортно. Рассказываем о признаках заниженной самооценки, которая сказывается на качестве жизни.

10 признаков заниженной самооценки, которые не стоит игнорировать

Отношения (фото из открытых источников)


Уровень самооценки человека влияет на его поступки и самочувствие, ведь иногда мы можем чувствовать себя совсем жалкими и отказываться от своих желаний, иногда уверенность позволяет открывать новые двери. В любом случае, самооценка должна быть на нормальном уровне, чтобы не возникали проблемы не только физические, но и с ментальным здоровьем. Поэтому в телеграмм-канале Психологическая поддержка поделились проявлениями заниженной самооценки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.


Вы позволяете другим принимать решения за вас;

Вас часто используют;

Вы привыкли скрывать свои чувства;

Вы зациклены на собственных недостатках;

Вы тратите время на дела, которые вам не нравятся;

Вас особенно беспокоит чужое мнение;

Вы стараетесь избегать конфликтов;

Вы постоянно чувствуете вину;

Вы застряли в токсичных отношениях;

Вы недовольны своей жизнью


"Чтобы поднять самооценку, необходимо идентифицировать основные проблемы и попытаться переосмыслить свою жизнь", — советуют специалисты. Стоит также понимать, что ваша самооценка — это не то, как вас воспринимают другие, а то, какими вы видите себя. Поэтому старайтесь обращать внимание на позитивные вещи, работать над тем, что вам не нравится и не забывать о своей важности.


Напомним, 21-летняя американка Энни Райт из Атланты, штат Джорджия решила отношения со своим суженым регулировать с помощью договора об отношениях. Об этом сообщает Daily Mirror. Документ, в котором влюбленные прописали свои отношения, как того хочет девушка и ее избранник, занимает 17 страниц. Девушка нашла своего любимого, который учится на юриста, в Tinder, более 11 месяцев назад. Они, как и все общались, посещали развлекательные мероприятия, дискутировали и спорили. Энни как-то пошутила о том, что им нужно свои отношения прописать в договоре. Избранник, как будущий правовед, отнесся к этому со всей серьезностью. Все, что важно для молодой пары, они прописали на 17 страницах документа.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/psy_support/403
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ