7 запрещенных слов, которые не произносит королевская семья

Как бы ни казалось, что жизнь королевской семьи — это все, о чем можно мечтать, в аристократической жизни есть и минусы. Прежде всего это запреты — не только на определенные действия, но и на слова. Казалось бы, простые и невинные фразы, которые мы используем каждый день, в аристократов просто запрещены. Какие это фразы, смотрите ниже.

Королевская семья

1. Туалет

Это считается невоспитанным словом. Если нужно отойти, то только в туалет. Так звучит благороднее.

2. Простите

Удивительно, но такое привычное нам слово также не используется королевской семьей. Имеется в виду, когда у человека какая-то просьба или он хочет переспросить. Вместо этого аристократы прямо спрашивают, не используя формальных извинений.

3. Диван

Это слишком обыденное слово. Если представитель королевской семьи захочет отдохнуть или вздремнуть, он будет делать это на "софе".

4. Мама, папа

Маленькие принцы и принцессы не называют своих родителей мамой и папой. И они не могут говорить с ними на "ты". Несмотря на родственные отношения официальность и статус должны всегда оставаться.

5. Парфюм

Конечно, короли и королевы используют духи, но они благородно "носят аромат".

6. Улица, двор

Аристократы королевской крови не выходят во двор, чтобы прогуляться или подышать свежим воздухом. Они отправляются на террасу, чтобы с пользой провести там время.

7. Роскошный

Это слишком несерьезное слово для узкого круга аристократов. Роскошным что-то или кого-то называют только, когда иронизируют. Если же хочется сделать комплимент, принцы и королевы употребляют слово, которое вмещает в себе все лучшие качества — smart.

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