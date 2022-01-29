4 совета для тех, кто хочет начать заниматься йогой

Йога – это целостное и многоликое учение, философия жизни, а также хороший путь к себе и познанию окружающего мира. Главный принцип йоги – важность не достижения целей, а самого процесса. Сегодня йога уже так прочно вошла в нашу жизнь, что трудно найти человека, не имеющего представления, хотя бы неясного, о том, что это такое, пишет vdohnovenie. Многочисленными исследованиями однозначно доказана польза йоги для людей с больной спиной: можете сами расспросить знакомых. Наблюдаются также улучшение состояния людей с сахарным диабетом. К тому же, йогу успешно используют как дополнительную терапию во время депрессий.

Йога - фото из открытых источников

В общем, поводов начать заниматься йогой много. Так почему не сейчас? Ознакомьтесь с противопоказаниями и минимальной подготовкой. Противопоказаний не так много: это либо травмы/заболевания (тогда лучше проконсультироваться у врача), либо особые состояния тела (критические дни, беременность) в этом случае подберите соответствующий комплекс асан. Изучите морально-этические основы йоги (яма) и правила самодисциплины (нияма). Утром и днем ​​лучше заниматься разогревающими энергичными комплексами, чтобы не слишком расслабляться в разгар дня. Вечером выбирайте спокойные и медитативные, чтобы не перевозбуждаться перед сном. Дыхание в йоге нужно не для того, чтобы преодолевать нагрузку. Совершенствуемся духовно, помните? Правильное дыхание позволит вам успокоить рассудок и отдохнуть. Здесь дыхание необходимо отвлечься от посторонних мыслей.

Напомним, иногда даже после праздников нам нужно взять еще один выходной, чтобы отдохнуть от отдыха. Доказано, что лучше всего расслабиться помогают братья наши меньшие. Животные очень хорошо улавливают настроение человека и могут буквально подставить свое плечо в трудную минуту. С ростом популярности йоги и практик медитирования, некоторые организации предлагают проводить всё те же действия, но уже вместе с животными. Такие занятия одновременно укрепляют организм, налаживают контакт человека с природой и эффективно снимают стресс.

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