О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях

Существует мнения, чтобы узнать что-то о человеке, достаточно зайти на его страничку в соцсетях.

Фото: 24 Канал

Анализ фото может много рассказать о человеке, его хобби, привычках и даже о самооценке.



Фотографии с фитнес клубов и спортзалов

Просматривая страничку обратите внимание не только на изображении, а и на то с какой частотой появляются фото и сторис. Если человек публикует обычные тренировки без приукрашиваний, гламура и макияжа, в этом нет ничего плохого. Владелец страницы ведет здоровый образ жизни. Если же на фото выбраны лучшие ракурсы и позы, человек может быть не до конца уверен в себе, часто зависимый от внимания окружающих.





Фотографии с второй половинкой

Зачастую человек хочет продемонстрировать свой статус в отношениях. Когда в аккаунте такие фото преобладают, он старается создать видимость благополучия не только друзей и фолловеров, но и себя. Человек с этой манерой ведения социальных сетей, может не доверять своему любимому человеку или страдает низкой самооценкой.





Фотографии, скрывающие лицо или его часть.

Тот, кто прикрывает или прячет свое лицо, его часть, позирует только со спины или в профиль — склонен комплексовать и имеет скрытые фобии.





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