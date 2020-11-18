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О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях

Фото может рассказать многое о человеке, его пристрастиях и увлечениях

сегодня, 22:20
Автор:

Диденко Светлана

Существует мнения, чтобы узнать что-то о человеке, достаточно зайти на его страничку в соцсетях.

О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях

Фото: 24 Канал

Анализ фото может много рассказать о человеке, его хобби, привычках и даже о самооценке. 

Фотографии с фитнес клубов и спортзалов 

Просматривая страничку обратите внимание не только на изображении, а и на то с какой частотой появляются фото и сторис. Если человек публикует обычные тренировки без приукрашиваний, гламура и макияжа, в этом нет ничего плохого. Владелец страницы ведет здоровый образ жизни. Если же на фото выбраны лучшие ракурсы и позы, человек может быть не до конца уверен в себе, часто зависимый от внимания окружающих.

О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях - фото 2

Фотографии с второй половинкой

Зачастую человек хочет продемонстрировать свой статус в отношениях. Когда в аккаунте такие фото преобладают, он старается создать видимость благополучия не только друзей и фолловеров, но и себя. Человек с этой манерой ведения социальных сетей, может не доверять своему любимому человеку или страдает низкой самооценкой. 

О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях - фото 3

Фотографии, скрывающие лицо или его часть.

Тот, кто прикрывает или прячет свое лицо, его часть, позирует только со спины или в профиль — склонен комплексовать и имеет скрытые фобии. 

О чем могут рассказать фотографии в социальных сетях - фото 4

Напомним, ранее издательство "Комментарии" писало о том, что звезда Гарри Поттера побил рекорд в Инстаграме. 


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Источник: https://slovofraza.com/kak-vashi-fotografii-v-sotsialnyh-setyah-vydayut-vashu-samootsenku/
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