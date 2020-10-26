6 признаков зависимости от смартфона

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Седлецкая Татьяна
Фото: iphones.ru
Существуют очевидные плюсы и минусы, связанные с повседневными функциями, которые
выполняют наши интеллектуальные устройства, а также нашей зависимостью от их
способности выполнять эти функции. Но для человеческого здоровья и счастья, а
также для сохранения близких отношений, важно экономить время, которое мы
проводим в своих телефонах. Как понять, не слишком ли сильно вы пристрастились к
электронному другу?
Вы преуменьшаете количество
времени, которое тратите на свой смартфон
Одним из ключевых признаков зависимости является отрицание и минимизация
употребления вещества, объекта или действия, от которых вы зависите.
Вы "прячетесь" от проблем в смартфон
Признаком зависимости также является неспособность справляться с эмоциями,
одной из которых является стресс. По этой причине многие люди отвлекаются от
проблем с помощью смартфона. Если вы не знаете, как справиться со своей скукой,
тревогой, страхом, грустью, гневом, стыдом или чувством вины, и отвлекаете себя
с помощью своего смартфона – вы на крючке.
Вам нравится проводить больше
времени со своим смартфоном, чем с людьми
С этим трудно смириться, но если вы внимательно проанализируйте свой день,
неделю и месяц, то заметите, что отстраняетесь от социальной активности и от
взаимодействия с окружающими в пользу в нездоровых отношений со своим
телефоном.
Ваш смартфон всегда под рукой
Если вы держите смартфон у кровати, чтобы будильник будил вас по утрам — это
совершенно нормально. Но если вы не можете оставить телефон в комнате без присмотра
и не подключаете зарядное устройство, так как не сможете одновременно
использовать смартфон – вы зависимы.
Вы проверяете сообщения или
электронную почту за рулем, несмотря на последствия
Другой симптом зависимости — это употребление вещества или действия, независимо
от тяжелых последствий для вас или других. Итак, если вы поймали себя на том,
что пишете текстовые сообщения за рулем — вы зависимы.
У вас есть ритуал проверки
своего смартфона независимо от всех других повседневных дел
Проверять сообщения — это нормально, особенно когда речь идет о проверке
электронной почты на наличие работы или сообщений от друзей. Но если вы постоянно
обновляете свое почтовое приложение — это нехорошо. Если обнаружите, что каждый
час тратите минуты на выполнение определенного ритуала проверки каждого
приложения на своем телефоне, подумайте о том, чтобы отключить телефон на
некоторое время.
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