6 признаков зависимости от смартфона

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Существуют очевидные плюсы и минусы, связанные с повседневными функциями, которые выполняют наши интеллектуальные устройства, а также нашей зависимостью от их способности выполнять эти функции. Но для человеческого здоровья и счастья, а также для сохранения близких отношений, важно экономить время, которое мы проводим в своих телефонах. Как понять, не слишком ли сильно вы пристрастились к электронному другу?

Вы преуменьшаете количество времени, которое тратите на свой смартфон

Одним из ключевых признаков зависимости является отрицание и минимизация употребления вещества, объекта или действия, от которых вы зависите.

Вы "прячетесь" от проблем в смартфон

Признаком зависимости также является неспособность справляться с эмоциями, одной из которых является стресс. По этой причине многие люди отвлекаются от проблем с помощью смартфона. Если вы не знаете, как справиться со своей скукой, тревогой, страхом, грустью, гневом, стыдом или чувством вины, и отвлекаете себя с помощью своего смартфона – вы на крючке.

Вам нравится проводить больше времени со своим смартфоном, чем с людьми

С этим трудно смириться, но если вы внимательно проанализируйте свой день, неделю и месяц, то заметите, что отстраняетесь от социальной активности и от взаимодействия с окружающими в пользу в нездоровых отношений со своим телефоном.

Ваш смартфон всегда под рукой

Если вы держите смартфон у кровати, чтобы будильник будил вас по утрам — это совершенно нормально. Но если вы не можете оставить телефон в комнате без присмотра и не подключаете зарядное устройство, так как не сможете одновременно использовать смартфон – вы зависимы.

Вы проверяете сообщения или электронную почту за рулем, несмотря на последствия

Другой симптом зависимости — это употребление вещества или действия, независимо от тяжелых последствий для вас или других. Итак, если вы поймали себя на том, что пишете текстовые сообщения за рулем — вы зависимы.

У вас есть ритуал проверки своего смартфона независимо от всех других повседневных дел

Проверять сообщения — это нормально, особенно когда речь идет о проверке электронной почты на наличие работы или сообщений от друзей. Но если вы постоянно обновляете свое почтовое приложение — это нехорошо. Если обнаружите, что каждый час тратите минуты на выполнение определенного ритуала проверки каждого приложения на своем телефоне, подумайте о том, чтобы отключить телефон на некоторое время.

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