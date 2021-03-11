«Кринж», «краш» и не только: о чем разговаривает современная молодежь

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Вечканова Елена
Во все времена основным
источником развития разговорного языка были не профессора и языковеды, а обыкновенная
молодежь. С каждым годом подростки приносят в обиход много новых слов, значений
которых не понимают не только их родители, но и люди, старше всего на пять-семь
лет. "Комментарии" решили сделать небольшую азбуку для тех, кому интересно
понимать, о чем говорит современная молодежь.
Молодежь постоянно пополняет язык новыми словами. Фото из открытых источников
Агриться (с англ.
aggress — быть агрессивным, нападать) — сердиться, злиться, проявлять агрессию.
Практически дословный перевод английского глагола с адаптацией к нашей речи.
Дефолт (по
дефолту) — ситуация, которая не меняется. Зачастую молодежью используется
именно словосочетание "по дефолту", при этом как в позитивном, так и в
негативном значении. Происходит от английского "default" — по умолчанию.
Дропнуть
(дропать, дроп) — бросить/покинуть что-нибудь, кого-нибудь. На деле это слово
зачастую используется молодежью при разговорах о сериалах, фильмах, книгах или
других увлечениях. Кстати, у артистов слово "дропнуть" наоборот укоренилось в
позитивном значении: это значит публикация нового материала (песни, клипа и
т.п.).
Душнила — невыносимый
и навязчивый человек. Таким эпитетом подростки могут наградить того, кто придирается
к мелочам, постоянно утомляет своими претензиями, осуждает чужие решения, не
предлагая своих и т.д. В интернет-сленге человека могут так назвать не прямо,
оставив лишь комментарий в духе "откройте окно, здесь душно".
Зашквар (с
тюремного сленга — быть опущенным) — позор, часто прилюдное действие, что
заставляет стыдиться. Чаще всего используется как глагол — "зашквариться".
Изи (с англ. easy — легко, просто) — простое, обычное действие, не
требующее дополнительных сил.
Кенселинг (с
англ. Cancel — отменять) — публичное "вычеркивание" личности из+ общественной жизни. Оно влечет за собой значительную критику, попытку заставить
работодателей разорвать контракт с "отмененной" личностью, выставление личной информации напоказ и тому подобное. Чаще всего применяется к
именитым актерам, писателям, певцам и т.п. Существует целая Cancel culture — культура отмены. "Комментарии" ранее писали,
как от такого явления пострадал один из звездных актеров фильма "Мстители".
Коливинг (с
англ. co-living —
совместное проживание) — форма соседства, когда разные люди, часто до этого
даже незнакомые, снимают одно помещение для жилья. Важно учесть, что в таком
случае у каждого есть собственная комната, общими являются лишь, к примеру,
кухня и подобие кабинета (рабочей зоны).
Краш (с англ. crush — разбиться, авария) — человек, в которого
влюблены (зачастую безответно или тайно). Кому-то подобное различие английского
и нашего варианта может показаться странным. Скорее всего, это относится к
тому, что объект воздыхания умудрился разбить сердце юному Ромео или Джульетте.
Поэтому дети сегодня часто не влюбляются, а вкрашиваются.
Кринж (с англ. cringe — передергивать) — почти то же самое, что
и зашквар. Также означает стыд, возмущение и категорическое несогласие. Так что
директор школы, застав своего ученика курящим, может ему заявить: "Иваненко,
это кринж!"
Кек/лол —
сокращения, означающие смех. Кек — короткий ехидный смешок, лол — более радостный
и искренний. Часто их употребляют вместе.
Мейт (с англ. mate
— приятель) — человек, к которому проникаешься
безумно теплыми чувствами. При этом, в отличии от краша, мейт не всегда может
значить любовную привязанность. Часто так называют лучших друзей. Вероятно, это
слово можно еще и рассматривать как сокращение от "соулмейт" (с англ. родственная
душа).
Рофл (с англ. ROFL, Rolling On Floor Laughing — кататься по полу со смеху) — шутка,
прикол, розыгрыш. Часто употребляется в качестве глагола "рофлить" — смеяться,
подшучивать, часто делая это с серьезным видом.
Флекс (с англ. flexible — гибкий) — хвастаться своими деньгами,
одеждой, аксессуарами, подчеркивая собственный статус. Если же услышите "низкий
флекс", знайте, что кто-то пытался произвести впечатление, но вместо этого
выглядел абсолютно глупо.
Форсить (с англ. to force — заставлять) — продвигать, делать
рекламу, акцентировать внимание. Форсить сегодня могут абсолютно все: от
собственных текстов до любимых фильм и даже политических партий.
Фолловер — люди,
подписанные на человека в любой из соцсети. Чаще всего используется юзерами в
твиттере и инстаграме.
Хайповый —
модный, у всех на слуху. Ловить хайп или хайповать могут люди, продвигающие популярную тему и
т.п.
Чиллить (с англ. chill
out — расслабляться) — отдыхать,
наслаждаться жизнью. Более новый вариант слова "отрываться".
Шерить — распространять
новости в соцсетях. Ретвит какого-то понравившейся группы или страницы в свой аккаунт
будет "шерингом". Кроме твиттера: в этой соцсети предпочитают местное слово "ретвит",
"ретвитить".
Шеймить (с англ. shame
— стыд) — публично пристыдить, осуждать кого-то за любые проступки.
Шипперить (в укр.
языке встречается вариант "шипшинить") — мысленно сводить каких-то людей в
пару, связанную романтическими отношениями. Это слово пришло из творческой
среды, где часто пытаются доказать существование той или иной пары в любимом
фильме/сериале. Впрочем, похождение слова не мешает молодежи использовать его и
в обычном общении по отношению к реальным людям. А что, разве соседей запрещено
шипперить? :)
Надеемся, что наш
материал хотя бы немного поможет читателям в понимании молодежного сленга.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какие восемь приложений для телефона считаются опасными, поэтому их лучше удалить.
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