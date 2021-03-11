«Кринж», «краш» и не только: о чем разговаривает современная молодежь

Во все времена основным источником развития разговорного языка были не профессора и языковеды, а обыкновенная молодежь. С каждым годом подростки приносят в обиход много новых слов, значений которых не понимают не только их родители, но и люди, старше всего на пять-семь лет. "Комментарии" решили сделать небольшую азбуку для тех, кому интересно понимать, о чем говорит современная молодежь.



Молодежь постоянно пополняет язык новыми словами. Фото из открытых источников

Агриться (с англ. aggress — быть агрессивным, нападать) — сердиться, злиться, проявлять агрессию. Практически дословный перевод английского глагола с адаптацией к нашей речи.

Дефолт (по дефолту) — ситуация, которая не меняется. Зачастую молодежью используется именно словосочетание "по дефолту", при этом как в позитивном, так и в негативном значении. Происходит от английского "default" — по умолчанию.

Дропнуть (дропать, дроп) — бросить/покинуть что-нибудь, кого-нибудь. На деле это слово зачастую используется молодежью при разговорах о сериалах, фильмах, книгах или других увлечениях. Кстати, у артистов слово "дропнуть" наоборот укоренилось в позитивном значении: это значит публикация нового материала (песни, клипа и т.п.).

Душнила — невыносимый и навязчивый человек. Таким эпитетом подростки могут наградить того, кто придирается к мелочам, постоянно утомляет своими претензиями, осуждает чужие решения, не предлагая своих и т.д. В интернет-сленге человека могут так назвать не прямо, оставив лишь комментарий в духе "откройте окно, здесь душно".

Зашквар (с тюремного сленга — быть опущенным) — позор, часто прилюдное действие, что заставляет стыдиться. Чаще всего используется как глагол — "зашквариться".

Изи (с англ. easy — легко, просто) — простое, обычное действие, не требующее дополнительных сил.

Кенселинг (с англ. Cancel — отменять) — публичное "вычеркивание" личности из+ общественной жизни. Оно влечет за собой значительную критику, попытку заставить работодателей разорвать контракт с "отмененной" личностью, выставление личной информации напоказ и тому подобное. Чаще всего применяется к именитым актерам, писателям, певцам и т.п. Существует целая Cancel culture — культура отмены. "Комментарии" ранее писали, как от такого явления пострадал один из звездных актеров фильма "Мстители".

Коливинг (с англ. co-living — совместное проживание) — форма соседства, когда разные люди, часто до этого даже незнакомые, снимают одно помещение для жилья. Важно учесть, что в таком случае у каждого есть собственная комната, общими являются лишь, к примеру, кухня и подобие кабинета (рабочей зоны).

Краш (с англ. crush — разбиться, авария) — человек, в которого влюблены (зачастую безответно или тайно). Кому-то подобное различие английского и нашего варианта может показаться странным. Скорее всего, это относится к тому, что объект воздыхания умудрился разбить сердце юному Ромео или Джульетте. Поэтому дети сегодня часто не влюбляются, а вкрашиваются.

Кринж (с англ. cringe — передергивать) — почти то же самое, что и зашквар. Также означает стыд, возмущение и категорическое несогласие. Так что директор школы, застав своего ученика курящим, может ему заявить: "Иваненко, это кринж!"

Кек/лол — сокращения, означающие смех. Кек — короткий ехидный смешок, лол — более радостный и искренний. Часто их употребляют вместе.

Мейт (с англ. mate — приятель) — человек, к которому проникаешься безумно теплыми чувствами. При этом, в отличии от краша, мейт не всегда может значить любовную привязанность. Часто так называют лучших друзей. Вероятно, это слово можно еще и рассматривать как сокращение от "соулмейт" (с англ. родственная душа).

Рофл (с англ. ROFL, Rolling On Floor Laughing — кататься по полу со смеху) — шутка, прикол, розыгрыш. Часто употребляется в качестве глагола "рофлить" — смеяться, подшучивать, часто делая это с серьезным видом.

Флекс (с англ. flexible — гибкий) — хвастаться своими деньгами, одеждой, аксессуарами, подчеркивая собственный статус. Если же услышите "низкий флекс", знайте, что кто-то пытался произвести впечатление, но вместо этого выглядел абсолютно глупо.

Форсить (с англ. to force — заставлять) — продвигать, делать рекламу, акцентировать внимание. Форсить сегодня могут абсолютно все: от собственных текстов до любимых фильм и даже политических партий.

Фолловер — люди, подписанные на человека в любой из соцсети. Чаще всего используется юзерами в твиттере и инстаграме.

Хайповый — модный, у всех на слуху. Ловить хайп или хайповать могут люди, продвигающие популярную тему и т.п.

Чиллить (с англ. chill out — расслабляться) — отдыхать, наслаждаться жизнью. Более новый вариант слова "отрываться".

Шерить — распространять новости в соцсетях. Ретвит какого-то понравившейся группы или страницы в свой аккаунт будет "шерингом". Кроме твиттера: в этой соцсети предпочитают местное слово "ретвит", "ретвитить".

Шеймить (с англ. shame — стыд) — публично пристыдить, осуждать кого-то за любые проступки.

Шипперить (в укр. языке встречается вариант "шипшинить") — мысленно сводить каких-то людей в пару, связанную романтическими отношениями. Это слово пришло из творческой среды, где часто пытаются доказать существование той или иной пары в любимом фильме/сериале. Впрочем, похождение слова не мешает молодежи использовать его и в обычном общении по отношению к реальным людям. А что, разве соседей запрещено шипперить? :)

Надеемся, что наш материал хотя бы немного поможет читателям в понимании молодежного сленга.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие восемь приложений для телефона считаются опасными, поэтому их лучше удалить.

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