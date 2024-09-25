Корректно ли употреблять «стельки», «натощак», «вартує» в украинском языке: разбор распространенных ошибок

Украинский язык переживает активный процесс возрождения и очищения от проникших в употребление русизмов из-за длительного сосуществования с русским языком. Многие слова, ставшие частью повседневной речи, являются либо кальками из русского, либо просто несвойственными для украинского языка. Одними из таких слов являются ""стельки", "натощак", "вартує". Разберемся, правильно ли их использовать и какие альтернативы предлагает украинский язык.

Лучше не употреблять: можно ли сказать на украинском «стельки», «натощак», «вартує»

1. "Стельки"

Слово "устьи" часто используют для обозначения стельок — вкладок в обувь, делающих ее более удобной или более теплой. Однако это слово является калькой из русской "устьи", и его использование считается неправомерным в украинском языке.

Соответствующим украинским аналогом является слово "устілки" або просто "устілка" в единственном числе. Согласно украинским словарям, стелька – это часть обуви, которая укладывается внутрь для обеспечения комфорта. Использование слова "стельки" более корректно с точки зрения как правописания, так и эстетики языка.

2. "Натощак"

Это слово часто встречается в медицинских или бытовых контекстах, когда речь идет о состоянии человека перед едой, например, во фразе "натощак сдавать анализы". Впрочем, оно также является калькой русского, ведь в украинском языке существуют другие способы передать это содержание.

Корректными украинскими вариантами являются такие выражения, как "на голодный желудок". Эти варианты приняты и соответствуют правилам украинского языка. Особенно распространено использование слова "натощак" в официальных текстах и медицинских справочниках.

3. "Вартує"

Слово "вартує" часто используется в контексте определения стоимости товаров или услуг. К примеру, "этот товар стоит 100 гривен". Однако это слово тоже является калькой по русскому языку.

Правильный вариант в украинском — "стоит". В украинском языке для обозначения цены используют глагол "коштувати". Например, "Эта вещь стоит 100 гривен" – это корректная форма, которую следует применять как в письменном, так и в устном языке.

Почему важно избегать русизма?

Очистка языка от русизмов – это не только вопрос лингвистики, но и культурное самоопределение. Использование калек не только обедняет язык, но и деформирует его аутентичный стиль. К тому же некорректное использование слов может привести к путанице в общении, особенно в официальных или профессиональных контекстах.