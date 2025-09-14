Какой стакан наполнится первым: тест на логический интеллект, который проходит всего 1%

В сети набирает популярность новая визуальная головоломка с изображением стаканов и трубок, через которые подается вода. Этот тест на логический интеллект кажется простым, где нужно определить, какой стакан наполнится первым. Однако правильный ответ дает всего около 1% людей.

Тест на логический интеллект

На картинке показано несколько стаканов, соединенных между собой системой трубок. Вода подается из крана сверху нужно решить, какая именно емкость получит воду первой до краев. На первый взгляд кажется, что решение очевидно, но действительно задача проверяет внимательность и способность видеть детали.

Головоломка о стаканах с водой

Для ответа достаточно всего 30 секунд, однако большинство людей спешат и выбирают неправильный вариант.

Основная сложность состоит в том, что часть трубок имеет скрытые перегородки, блокирующие поток воды. Это означает, что некоторые стаканы вообще не могут наполниться даже если кажется, что вода должна попасть именно туда.

Именно из-за этих деталей большинство пользователей делают ошибочные выводы. Головоломка учит внимательности и тренирует способность концентрироваться, ведь спешка в таких задачах только вредит.

Правильный ответ

Если внимательно присмотреться к этому тесту на логический интеллект, то можно увидеть, что стаканы с номерами 3, 6, 7 и 8 заблокированы. Соответственно они никогда не наполнятся. Единственной емкостью, которая имеет шанс заполниться первой, стал стакан номер 9.

Это решение кажется простым, но именно оно сбивает с толку большинство людей, интуитивно выбирающих другие варианты. Такие тесты на логику и внимание сегодня активно распространяются в соцсетях и становятся вирусными. Они не только развлекают, но и помогают тренировать мозг, заставляя смотреть на привычные вещи под другим углом.

