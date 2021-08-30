logo
Русский Українська

BTC/USD

47981.21

ETH/USD

3181.42

LTC/USD

172.90

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Какое место в офисе наиболее продуктивное
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое место в офисе наиболее продуктивное

Самый низкий уровень работоспособности показывают те, кому приходится выбирать место у стены или с видом на огромный офис

сегодня, 09:07
Автор:

Ольга Чародий

Хотя работа не из дома кажется для многих уже чем-то необычным, но работники постепенно возвращаются в офисы. Какое же место можно считать самым лучшим, рассказывают британские ученые. Исследователи из Великобритании провели необычное исследование, в рамках которого обнаружили, какое же рабочее место в офисе помогает работать качественнее, передает The Daily Mail.

Какое место в офисе наиболее продуктивное

Работа (фото из открытых источников)

Социологи из Королевского университета Лондона пришли к выводу, что именно место у окна позволяет лучше сосредоточиться на работе. Дело в том, что люди, которые работают у окон, имеют более высокий уровень счастья и удовлетворения ситуацией. Им нравится смотреть на улицу, а не на рабочие зоны. Таким работникам легче обмениваться информацией, не отвлекаться на других и концентрировать внимание на ключевых задачах.

К слову, самый низкий уровень работоспособности показывают те, кому приходится выбирать место у стены или с видом на огромный офис. Поэтому формат open space, который набирает популярность во многих странах, не всегда положительно сказывается на качестве работы.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартует новый учебный год 2021-2022 в условиях, когда пандемия не отступила, а продолжает бушевать, ведь коронавирус стал еще опаснее, из-за мутации появились его новые штаммы. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента образования и науки Украины. 

Так, в департаменте рекомендуют одобрить решением педагогических советов программу учебных заведений в условиях карантина с учетом уровня эпидопасности.

"Особое внимание обращаем на то, что в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической безопасности запрещено посещение учебного заведения в случае отсутствия у более чем 20% работников заведения документа о прохождении полного курса вакцинации, также запрещено приходить в заведение в случае пребывания на самоизоляции через контакт с зараженным коронавирусом более 50% учащихся и учителей, запрещено приходить в школы лицам, которые не являются участниками образовательного процесса", — говорится в сообщении департамента образования.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9524523/Office-work-Sitting-desk-WINDOW-makes-productive-wall-study-claims.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ