Какое место в офисе наиболее продуктивное

Хотя работа не из дома кажется для многих уже чем-то необычным, но работники постепенно возвращаются в офисы. Какое же место можно считать самым лучшим, рассказывают британские ученые. Исследователи из Великобритании провели необычное исследование, в рамках которого обнаружили, какое же рабочее место в офисе помогает работать качественнее, передает The Daily Mail.

Работа (фото из открытых источников)

Социологи из Королевского университета Лондона пришли к выводу, что именно место у окна позволяет лучше сосредоточиться на работе. Дело в том, что люди, которые работают у окон, имеют более высокий уровень счастья и удовлетворения ситуацией. Им нравится смотреть на улицу, а не на рабочие зоны. Таким работникам легче обмениваться информацией, не отвлекаться на других и концентрировать внимание на ключевых задачах.

К слову, самый низкий уровень работоспособности показывают те, кому приходится выбирать место у стены или с видом на огромный офис. Поэтому формат open space, который набирает популярность во многих странах, не всегда положительно сказывается на качестве работы.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартует новый учебный год 2021-2022 в условиях, когда пандемия не отступила, а продолжает бушевать, ведь коронавирус стал еще опаснее, из-за мутации появились его новые штаммы. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента образования и науки Украины.

Так, в департаменте рекомендуют одобрить решением педагогических советов программу учебных заведений в условиях карантина с учетом уровня эпидопасности.

"Особое внимание обращаем на то, что в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической безопасности запрещено посещение учебного заведения в случае отсутствия у более чем 20% работников заведения документа о прохождении полного курса вакцинации, также запрещено приходить в заведение в случае пребывания на самоизоляции через контакт с зараженным коронавирусом более 50% учащихся и учителей, запрещено приходить в школы лицам, которые не являются участниками образовательного процесса", — говорится в сообщении департамента образования.

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