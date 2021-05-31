Какие привычки «воруют» нашу продуктивность

Быть всегда продуктивным — правильная, но сложная установка. Человеческий мозг не приспособлен к тому, чтобы круглосуточно активно генерировать и воплощать идеи и мысли. Но бывают ситуации, когда мотивация отсутствует совсем.

Продуктивность (фото из открытых источников)

Психолог Марина Журбенко назвала привычки, которые способны "воровать" продуктивность.

Постоянно куда-то бежать: нет движения – нет результата

Прежде чем приступить к выполнению какого-то задания, составьте план действий. Уделите этому 10 минут в начале дня, чтобы процесс был продуктивным. Иногда важно просто остановиться и подумать.

Работать без перерывов и отдыха

Не нагружайте себя работой, постарайтесь в течение дня делать несколько перерывов, чтобы отвлечься, подышать свежим воздухом, сделать легкую зарядку. А вечером, когда приходите домой, научитесь переключаться из рабочих вопросов на личные. Давайте себе отдохнуть.

Выполнять все задачи идеально: перфекционизм в действии

Многие люди привыкли все делать идеально, но нужно освободиться от мании совершенства. Разрешите себе не выполнять работу идеально на все 10 баллов.

Зависеть от гаджетов и не выпускать телефон из рук

Социальные сети, скроллинг, мессенджеры, ТВ-зависимость — все это занимает у нас очень много времени и внимания. Учитесь "не забивать" голову ненужной информацией.

Напомним, что американские ученые провели исследование и выяснили, как курение каннабиса сказывается на продуктивности человека в разное время суток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыка может как вдохновлять и настраивать на рабочий лад, так и отвлекать. Эксперты рассказали, какую музыку следует выбрать для создания рабочей атмосферы.

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