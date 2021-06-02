Какая пищевая добавка способствует похудению и сдерживает процессы старения

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Ольга Чародий
Если вы хотите обогатить свой рацион полезной натуральной
пищевой добавкой — обратите внимание на пчелиную пыльцу. Группа ученых назвала
пыльца пчел альтернативным полезным натуральным продуктом.
Пищевая добавка (фото из открытых источников)
Польза пыльцы напрямую связана с ее полезными свойствами, и
активно применяется как женщинами, так и мужчинами. Так, пчелиная пыльца для
женщин применяется, чтобы облегчить симптомы менопаузы, нормализовать
гормональный фон в любом возрасте, помочь в борьбе со стрессом и уменьшить
раздражительность. Также сила пользы пыльцы в том, что она способна
нормализовать кровяное давление и сделать сон спокойным, пишет ivf-genesis.
Этот природный продукт — просто кладезь жирорастворимых витаминов, таких как витамин E, провитамин A, витамин D, и водорастворимых витаминов, таких как витамины B1, B2, B6 и C, а также источник кислот. А еще пыльца пчел содержит микро- и макроэлементы — натрий, магний, кальций, фосфор и калий, такие как цинк, медь, марганец, железо и селен. Пчелиная пыльца принимают внутрь и подходит он как для детей, так и для взрослых. Одна доза составляет 3-5 чайных ложек для взрослых и 1-2 чайных ложки для детей, так как в чайной ложке содержится 7,5 г пыльцы. При хронических заболеваниях рекомендуют использовать небольшие дозы пыльцы с другими лекарствами. Но даже прием такой естественной пищевой добавки, как пыльца пчел, следует обсудить с врачом.
Напомним, использующийся в пищевых добавках для тренировок и похудения ингредиент, добытый из красного мяса, может стать причиной болезней сердца. Речь о веществе под названием L-Карнитин, которое активно употребляется людьми и в составе продуктов из красного мяса, и в разного рода пищевых добавках.
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