Как сильно COVID-19 загрязнила мировой океан: шокирующая цифра

Китайско-американская команда метеорологов и океанологов подсчитала, что люди по всему миру произвели более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией коронавируса. Из них более 25 тысяч тонн мусора, включая маски и перчатки, уже попали в океаны. Исследователи пришли к таким выводам, разработав собственную численную модель, построенную на основе законов Ньютона и закона сохранения массы. Об этом сообщает издание Science Daily.

Океан - фото из откріттіх источников

"Модель имитирует движение морской воды под действием ветра и то, как пластик плавает на поверхности океана, разлагается под действием солнечного света, загрязняется планктоном, попадает на пляжи и опускается на глубину", – рассказал один из авторов исследования Яньсю Чжан, профессор Школы атмосферных наук Нанкинского университета.



Исследователи учли, сколько пластиковых отходов произвели 193 страны с начала пандемии до середины августа 2021 года. Согласно результатам, большая часть такого мусора попала в океан из Азии – при том, что большинство случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано не там. Крупнейшими источниками мусора были больницы, которые в пандемию плохо утилизировали отходы.



Ожидается, что в течение трех-четырех лет значительная часть этого мусора окажется либо на пляжах, либо на морском дне. Самая маленькая часть попадет в открытый океан и станет частью мусорных пятен. Как предполагают в команде, такое загрязнение станет потенциальной угрозой для живущих на морском дне организмов.

Напомним, в Украине – настоящая ковид-катастрофа. В ноябре практически каждые сутки – свыше 20 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. А 5 ноября установлен антирекорд летальных исходов за сутки – 793 человека. При этом у нас уволили 5 министров, но не тронули того же главу Минздрава Виктора Ляшко, хоть провал подготовки к новой волне пандемии – это и его "заслуга". Почему был допущен этот провал? Какие выводы следует сделать из происходящего? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

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