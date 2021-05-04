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Как резкий отказ от хлеба может повлиять на организм

Вы можете наблюдать "скачки" настроения, через ощутимый голод, а голодный человек не может быть в хорошем настроении

сегодня, 08:52
Автор:

Ольга Чародий

Британские ученые обнаружили, что и в результате резкого отказа от хлеба бывают побочные действия. Согласно научным исследованиям, было доказано, что резкий отказ от хлеба может очень негативно повлиять на ваше самочувствие в целом, пишет Еatthis.

Как резкий отказ от хлеба может повлиять на организм

Хлебобулочные изделия (фото из открытых источников)

Независимо от сорта хлеба, употребление хлеба можно использовать для получения энергии. Отказавшись от этого продукта, вы отказываетесь от большого источника энергии в своем рационе, который вам придется искать в других продуктах. При уменьшении углеводов, которые вы получали именно из хлеба, вы будете замечать снижения веса.

Вы можете наблюдать "скачки" настроения, через ощутимый голод, а голодный человек не может быть в хорошем настроении. Поэтому, если отказываетесь от хлеба, следует его заменить чем-то другим, чтобы быть сытым.

Напомним, врач-диетолог Мария Черняева отметила, что по составу свежеиспеченный хлеб отличается от немного полежавшего. В нем больше кислотности, поэтому он сложно переваривается, а его употребление может навредить пищеварению и обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язву желудка и т.д.). Людям с такими проблемами лучше употреблять продукт, которому уже 8 часов, или вчерашний хлеб.  Специалист отметила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется. Именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта. Многие любят свежий хлеб за его мягкость, аромат и приятный вкус, но как раз это врач и называет его недостатком. По словам Марии, чем вкуснее и румянее хлеб, тем больше его хочется есть, а это может плохо сказаться на фигуре. Диетолог говорит, что в магазинах часто пользуется этой "слабостью" людей, поэтому пекут свежий хлеб и другие изделия, буквально сразу выставляя их на продажу. Более подробно читайте в нашем материале. 



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Источник: Еatthis
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