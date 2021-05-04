Как резкий отказ от хлеба может повлиять на организм

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Ольга Чародий
Британские ученые обнаружили, что и в результате резкого отказа
от хлеба бывают побочные действия. Согласно научным исследованиям, было
доказано, что резкий отказ от хлеба может очень негативно повлиять на ваше
самочувствие в целом, пишет Еatthis.
Хлебобулочные изделия (фото из открытых источников)
Независимо от сорта хлеба, употребление хлеба можно
использовать для получения энергии. Отказавшись от этого продукта, вы
отказываетесь от большого источника энергии в своем рационе, который вам
придется искать в других продуктах. При уменьшении углеводов, которые вы
получали именно из хлеба, вы будете замечать снижения веса.
Вы можете наблюдать "скачки" настроения, через ощутимый голод, а голодный человек не может быть в хорошем настроении. Поэтому, если отказываетесь от хлеба, следует его заменить чем-то другим, чтобы быть сытым.
Напомним, врач-диетолог Мария Черняева отметила, что по составу свежеиспеченный хлеб отличается от немного полежавшего. В нем больше кислотности, поэтому он сложно переваривается, а его употребление может навредить пищеварению и обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язву желудка и т.д.). Людям с такими проблемами лучше употреблять продукт, которому уже 8 часов, или вчерашний хлеб. Специалист отметила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется. Именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта. Многие любят свежий хлеб за его мягкость, аромат и приятный вкус, но как раз это врач и называет его недостатком. По словам Марии, чем вкуснее и румянее хлеб, тем больше его хочется есть, а это может плохо сказаться на фигуре. Диетолог говорит, что в магазинах часто пользуется этой "слабостью" людей, поэтому пекут свежий хлеб и другие изделия, буквально сразу выставляя их на продажу. Более подробно читайте в нашем материале.
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