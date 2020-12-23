Как привлечь финансы: рекомендации нумеролога

Астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер рассказала, как можно привлечь в свою жизнь финансы. Все, что для этого требуется – узнать о нескольких хитростях и применить их в своей жизни.

Деньги. Фото: unsplash

По словам Надежды, энергию денег нужно освежить, чтобы они пришли к вам в том количестве, в котором вы хотите. И для этого существует несколько действенных способов, эффект от которых можно увидеть совсем скоро, заверила нумеролог.

1. Не ходите со старым затертым кошельком. Не пожалейте денег, чтобы купить себе новый. И желательно отдать предпочтение "денежным" оттенкам — красному, золотому, черному и коричневому.

2. В кошельке (который вы уже купили) должна всегда лежать новенькая и хрустящая купюра. Это такая приманка для новых денег или ваш талисман. Пускай она всегда будет там, чтобы вы не забывали об этом.

3. Нумеролог рекомендует каждое утро пересчитывать деньги, которые есть в кошельке. Все купюры должны быть аккуратно разложены.

4. Старые чеки, квитанции, визитки – все это лучше выбросить из кошелька, чтобы не теснить деньги посторонними предметами. Деньги – вот, что главное должно быть в кошельке.

5. Одно из самых важных: деньги нужно просто любить. Если появляется возможность подзаработать, так не упустите ее. Конечно же, не в ущерб собственному здоровью. Контролируйте свои доходы и расходы — деньги очень отзывчивы на заботу о себе. Они обязательно ответят вам взаимностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни. Бесспорно, они нам нужны: и для того, чтобы обеспечить себе основные потребности, и для того, чтобы осталось на воплощение своих мечтаний. Но, сам процесс зарабатывания средств не должен быть главной жизненной целью, которая затмевает все остальное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!