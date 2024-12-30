Как правильно писать "новый год": почему нельзя поздравлять с "наступающим"

Праздники – это время поздравлений, открыток и пожеланий, которые мы часто пишем друзьям и близким. Но как правильно писать: "Новый год", "Новый год" или "новый год" и что говорит украинский язык о написании этой фразы. Языковед Александр Авраменко в программе "Завтрак из 1+1" объяснил основные правила, которые следует учитывать.

Как правильно писать новый год. Фото из открытых источников

Александр Авраменко отмечает, что в названиях праздников с заглавной буквы пишется только первое слово. Поэтому правильно будет писать "Новый год" в случаях, когда речь идет о названии праздника.

"Сегодня поведем разговор о Новом году, а точнее – об особенностях письменного поздравления с Новым годом. В названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово: "Новый" – с прописной, а "год" – о строчной буквы", – объясняет эксперт.

Языковед также указывает, что в случае поздравлений и пожеланий в течение года, то есть следующих 365 дней, следует писать оба слова "новый год" со строчной буквы. Например: "Приветствую с Новым годом!", но "Желаю успехов в новом году!".

Также Авраменко указывает, что одна из самых распространенных ошибок в новогодних поздравлениях – использование слова "наступающий". По словам языковеда, это слово неуместно в этом контексте. Вместо него следует употреблять слово "прийдешній".

"Если вы поздравляете кого-то заранее, за несколько дней или часов до праздника, то избегайте слова "наступающий". Не с наступающим, а с "прийдешній" новым годом вас и до встречи в новом году", — пояснил Авраменко.

Итак, правильно писать "С наступающим Новым годом!", или можно пожелать "Счастливого Нового года!".

Следуя этим простым языковым правилам, вы будете не только приветствовать правильно, но и подчеркнете свою осведомленность и уважение к украинскому языку.

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