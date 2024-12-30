Как правильно писать "новый год": почему нельзя поздравлять с "наступающим"

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Slava Kot
Праздники – это время поздравлений, открыток и пожеланий, которые мы часто пишем друзьям и близким. Но как правильно писать: "Новый год", "Новый год" или "новый год" и что говорит украинский язык о написании этой фразы. Языковед Александр Авраменко в программе "Завтрак из 1+1" объяснил основные правила, которые следует учитывать.
Как правильно писать новый год. Фото из открытых источников
Александр Авраменко отмечает, что в названиях праздников с заглавной буквы пишется только первое слово. Поэтому правильно будет писать "Новый год" в случаях, когда речь идет о названии праздника.
Языковед также указывает, что в случае поздравлений и пожеланий в течение года, то есть следующих 365 дней, следует писать оба слова "новый год" со строчной буквы. Например: "Приветствую с Новым годом!", но "Желаю успехов в новом году!".
Также Авраменко указывает, что одна из самых распространенных ошибок в новогодних поздравлениях – использование слова "наступающий". По словам языковеда, это слово неуместно в этом контексте. Вместо него следует употреблять слово "прийдешній".
Итак, правильно писать "С наступающим Новым годом!", или можно пожелать "Счастливого Нового года!".
Следуя этим простым языковым правилам, вы будете не только приветствовать правильно, но и подчеркнете свою осведомленность и уважение к украинскому языку.
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