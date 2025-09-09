Как правильно называть "кладовку" по-украински: об этом знают не все

Слово "кладовка" нередко используют в быту. Так называют небольшую комнату или помещение, где хранятся разные вещи: консервация, инструменты, сезонная одежда или вещи, которыми пользуются время от времени.

Кладовка. Иллюстративное фото

Однако языковеды отмечают, что слова "кладовка" — это русизм, в украинском литературном языке этого слова нет, пишет издание Oboz.

"Самый распространенный и точный вариант — "комора". От него происходит и профессиональное название — "комірник", то есть человек, отвечающий за сохранность имущества или запасов", — пишет издание.

Также в украинском языке много других слов, которыми можно заменить слово "кладовка". Наши предки в зависимости от размера, расположения или функции такого помещения употребляли следующие названия:

комірка,

комірчина,

коморчина,

кумора,

закомірок,

закамарок,

закомори,

закапелок,

сховок,

прикомірок, прикоморок.

Указанные слова имели разные оттенки значения – от небольшого помещения в доме до пристройки или отдельного здания.

"Слово "комірка" имеет еще более широкое употребление и в современном быту. Его используют не только в значении маленькой комнаты дома, но и в финансовой и сервисной сфере: "банківська комірка" для хранения ценных вещей, ячейка или камера хранения на вокзалах, ячейки в супермаркетах для сумок или лишних вещей”, — пишет издание.

