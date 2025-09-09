Как правильно называть "кладовку" по-украински: об этом знают не все

Рубрики
Слово "кладовка" нередко используют в быту. Так называют небольшую комнату или помещение, где хранятся разные вещи: консервация, инструменты, сезонная одежда или вещи, которыми пользуются время от времени.
Кладовка. Иллюстративное фото
Однако языковеды отмечают, что слова "кладовка" — это русизм, в украинском литературном языке этого слова нет, пишет издание Oboz.
Также в украинском языке много других слов, которыми можно заменить слово "кладовка". Наши предки в зависимости от размера, расположения или функции такого помещения употребляли следующие названия:
комірка,
комірчина,
коморчина,
кумора,
закомірок,
закамарок,
закомори,
закапелок,
сховок,
прикомірок, прикоморок.
Указанные слова имели разные оттенки значения – от небольшого помещения в доме до пристройки или отдельного здания.
