Как правильно называть "кладовку" по-украински: об этом знают не все
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно называть "кладовку" по-украински: об этом знают не все

"Кладовка" - это русизм: как называть помещение на украинском языке

9 сентября 2025, 12:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Слово "кладовка" нередко используют в быту. Так называют небольшую комнату или помещение, где хранятся разные вещи: консервация, инструменты, сезонная одежда или вещи, которыми пользуются время от времени.

Как правильно называть "кладовку" по-украински: об этом знают не все

Кладовка. Иллюстративное фото

Однако языковеды отмечают, что слова "кладовка" — это русизм, в украинском литературном языке этого слова нет, пишет издание Oboz.

"Самый распространенный и точный вариант — "комора". От него происходит и профессиональное название — "комірник", то есть человек, отвечающий за сохранность имущества или запасов", — пишет издание.

Также в украинском языке много других слов, которыми можно заменить слово "кладовка". Наши предки в зависимости от размера, расположения или функции такого помещения употребляли следующие названия

  • комірка, 

  • комірчина, 

  • коморчина, 

  • кумора, 

  • закомірок, 

  • закамарок, 

  • закомори, 

  • закапелок, 

  • сховок, 

  • прикомірок, прикоморок.

Указанные слова имели разные оттенки значения – от небольшого помещения в доме до пристройки или отдельного здания.

"Слово "комірка" имеет еще более широкое употребление и в современном быту. Его используют не только в значении маленькой комнаты дома, но и в финансовой и сервисной сфере: "банківська комірка" для хранения ценных вещей, ячейка или камера хранения на вокзалах, ячейки в супермаркетах для сумок или лишних вещей”, — пишет издание.

"Слово "комірка" имеет еще более широкое употребление и в современном быту. Его используют не только в значении маленькой комнаты дома, но и в финансовой и сервисной сфере: "банківська комірка" для хранения ценных вещей, ячейка или камера хранения на вокзалах, ячейки в супермаркетах для сумок или лишних вещей", — пишет издание.



Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-ukrainskoyu-bude-kladovka-pamyatayut-ne-vsi.htm
