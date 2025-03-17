Как правильно говорить - "бриться" или "голиться": языковед Авраменко дал четкое объяснение

В украинском языке часто возникают дискуссии о правильном употреблении определенных слов. Один из таких вопросов, как правильно говорить: голиться или бриться? Многие считают, что слово бриться является русизмом и его следует избегать. Известный языковед Александр Авраменко дал окончательный ответ.

Как правильно говорить "бриться" или "голиться". Фото из открытых источников

В эфире программы "Завтрак с 1 1" Авраменко пояснил, что слово бриться абсолютно естественно для украинского языка. Оно используется во многих славянских языках, а также имеет прямую связь с существительным бритва.

"Нет, это заблуждение, никакое оно не русское. Слово бриться распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово бритва. И существительное бритва, и глагол бриться имеющиеся в словаре Бориса Гринченко, и в современных словарях они тоже есть", — отметил Авраменко.

В подтверждение своих слов Авраменко привел украинскую пословицу: "Голый как бубен, а острый, как бритва."

Оба глагола — голиться и бриться — зафиксированы в украинских словарях, поэтому их использование вполне правильно. Выбор между ними остается вопросом личных предпочтений.

"Так что выбирайте то слово, которое вам больше нравится," — подытожил Авраменко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как грамотно ругаться на украинском языке. Авраменко дал профессиональные советы. По его словам, часто употребляемый возглас "Блин!", передающий расстройство, является русским словом, поэтому его необязательно "укоренять" в украинский язык.

Также "Комментарии" писали, что языковед объяснил, как правильно писать "новый год" и почему нельзя поздравлять с "наступающим".