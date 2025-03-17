Как правильно говорить - "бриться" или "голиться": языковед Авраменко дал четкое объяснение

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Slava Kot
В украинском языке часто возникают дискуссии о правильном употреблении определенных слов. Один из таких вопросов, как правильно говорить: голиться или бриться? Многие считают, что слово бриться является русизмом и его следует избегать. Известный языковед Александр Авраменко дал окончательный ответ.
Как правильно говорить "бриться" или "голиться". Фото из открытых источников
В эфире программы "Завтрак с 1 1" Авраменко пояснил, что слово бриться абсолютно естественно для украинского языка. Оно используется во многих славянских языках, а также имеет прямую связь с существительным бритва.
В подтверждение своих слов Авраменко привел украинскую пословицу: "Голый как бубен, а острый, как бритва."
Оба глагола — голиться и бриться — зафиксированы в украинских словарях, поэтому их использование вполне правильно. Выбор между ними остается вопросом личных предпочтений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как грамотно ругаться на украинском языке. Авраменко дал профессиональные советы. По его словам, часто употребляемый возглас "Блин!", передающий расстройство, является русским словом, поэтому его необязательно "укоренять" в украинский язык.
Также "Комментарии" писали, что языковед объяснил, как правильно писать "новый год" и почему нельзя поздравлять с "наступающим".
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