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Главная Новости Досуг саморазвитие Как отучить себя опаздывать: три самых эффективных метода
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Как отучить себя опаздывать: три самых эффективных метода

Три верных способа научиться приходить вовремя

сегодня, 17:16
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас имеют вредную привычку опаздывать. Независимо от того, куда ты идешь, на свидание, на работу или на собеседование, опоздание сослужит дурную службу. Именно поэтому мы позволим себе дать вам несколько советов, которые помогут отучиться от этой пагубной привычки.

Как отучить себя опаздывать: три самых эффективных метода

Как перестать опаздывать

Узнайте мелочи, которые отнимают ваше время
Сперва нужно определить мелочи, которые отнимают ваше время, отвлекают или ухудшают концентрацию. Для некоторых это электронная почта, для других веб-серфинг, социальные сети или даже офисные сплетни. Иногда это трудно признать, часто это вещи, которые вам нравятся, и вы не можете себе представить день без них. Но нужно быть строже к себе и понять, что как раз эти мелочи воруют время и отдаляют от поставленных целей.
Сколько времени занимают повседневные задачи?
Это может быть подготовка к важной встрече, собеседованию или утренний выбор рубашки перед работой. Многие недооценивают, сколько могут потратить времени на подготовку и повседневные задачи. Если вы узнаете, сколько обычно занимают подобные действия, то сможете лучше планировать свое время. Например, если утром приготовление завтрака или глажка отнимает много времени, то лучше сделать это накануне вечером. Чтобы подготовка к встрече или собеседованию заняла меньше времени, следует заранее подготовить нужные документы, а не рыться в бумагах в последний момент.
Не бойтесь приходить заранее
Иногда нам не нравится делать что-то заранее, и мы стараемся спланировать время так, чтобы сделать все аккурат вовремя. Но такой способ никогда не срабатывает. Возможно, вы хотите прийти на собеседование точно в назначенное время чтобы не остаться в неловком ожидании и не тратить это время на нервы. Или стараетесь приехать на вокзал, чтобы не стоять с сумками в ожидании поезда. Однако, нужно стараться приходить заранее. Следует всегда учитывать непредвиденные обстоятельства, например, проблемы с транспортом. А чтобы скоротать время возьмите с собой журнал или книгу.

Пунктуальность — это одна из главных добродетелей для каждого уважающего себя человека. Поэтому лучше приложить усилие и попробовать развить в себе эту черту. Также издание "Комментарии" расскажет о привычках, которые мешают нам достичь успеха.


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Источник: https://www.work.ua/ru/articles/jobseeker/585/
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