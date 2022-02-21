logo

BTC/USD

39205.73

ETH/USD

2722.62

LTC/USD

113.99

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как научиться четко формулировать свои мысли
commentss НОВОСТИ Все новости

Как научиться четко формулировать свои мысли

Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, заставив больше времени находиться вне социума

сегодня, 02:57
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Никто не поспорит, что умение убедительно и правильно доносить свои мысли помогает не только в отношениях, но и на пути к успеху. Но далеко не все сразу владеют риторикой, поэтому ловите советы, как научиться формулировать мнения максимально четко. Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, заставив больше времени находиться вне социума. Поэтому стало еще сложнее поддерживать контакты и четко представлять свои мысли. Поэтому эксперты по телеграммам-канала Психологическая поддержка поделились действенными советами, которые помогут правильно озвучивать свои взгляды и предположения.

Как научиться четко формулировать свои мысли

Девушка (фото из открытых источников)

Как научиться четко формулировать свои мысли:

Читайте хорошую и разнообразную литературу, что позволит увеличить словарный запас.

Работайте над выразительностью речи. Попытайтесь вытеснить слова-паразиты из своей речи.

Приобщайтесь к обсуждениям на разных форумах, высказывайтесь. Умение вести красивую дискуссию и отстаивать свою точку зрения очень важно. Конечно, это не должно превращаться в ссоры.

Ведите дневник или блог. Позвольте описывать все, что происходит в вашей жизни и то, что вас волнует. Старайтесь ярко и расширительно рассказать об этом.

Записывайте свои речи на диктофон и анализируйте недостатки.

Следите за темпом речи. Очень часто слишком быстрый или медленный язык мешает собеседникам вас лучше понять.

Старайтесь не отвлекаться на посторонние детали. Сосредоточьтесь на основной мысли и развивайте ее.

Напомним, в Китае анонсировали первый автомобиль, управляемый мысльюЕго разработали исследователи из Нанькайского университета в Тяньцзине, расположенном на северо-востоке страны, сообщает "3Dnews". На создание инновационного автомобиля у исследователей ушло около двух лет. С помощью носимого устройства, считывающего сигналы мозга, водитель может подавать команды на движение транспортного средства вперёд, движение назад, на остановку, а также блокировку и разблокировку машины. 


Исследователь Чжан Чжао рассказал, что оборудование включает 16 датчиков, которые фиксируют ЭЭГ-сигналы (электроэнцефалограмма) головного мозга водителя. Исследователи разработали компьютерную программу, которая позволяет определять соответствующие сигналы ЭЭГ и преобразует их, позволяя осуществлять контроль управления автомобилем. Исследователи говорят, что первоначально они руководствовались желанием помочь людям с ограниченными возможностями, которые физически не в состоянии управлять автомобилем.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/psy_support/487
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!