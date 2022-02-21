Никто не поспорит, что умение убедительно и правильно доносить свои мысли помогает не только в отношениях, но и на пути к успеху. Но далеко не все сразу владеют риторикой, поэтому ловите советы, как научиться формулировать мнения максимально четко. Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, заставив больше времени находиться вне социума. Поэтому стало еще сложнее поддерживать контакты и четко представлять свои мысли. Поэтому эксперты по телеграммам-канала Психологическая поддержка поделились действенными советами, которые помогут правильно озвучивать свои взгляды и предположения.

Девушка (фото из открытых источников)

Как научиться четко формулировать свои мысли:



Читайте хорошую и разнообразную литературу, что позволит увеличить словарный запас.

Работайте над выразительностью речи. Попытайтесь вытеснить слова-паразиты из своей речи.

Приобщайтесь к обсуждениям на разных форумах, высказывайтесь. Умение вести красивую дискуссию и отстаивать свою точку зрения очень важно. Конечно, это не должно превращаться в ссоры.

Ведите дневник или блог. Позвольте описывать все, что происходит в вашей жизни и то, что вас волнует. Старайтесь ярко и расширительно рассказать об этом.



Записывайте свои речи на диктофон и анализируйте недостатки.

Следите за темпом речи. Очень часто слишком быстрый или медленный язык мешает собеседникам вас лучше понять.

Старайтесь не отвлекаться на посторонние детали. Сосредоточьтесь на основной мысли и развивайте ее.

Напомним, в Китае анонсировали первый автомобиль, управляемый мыслью. Его разработали исследователи из Нанькайского университета в Тяньцзине, расположенном на северо-востоке страны, сообщает "3Dnews". На создание инновационного автомобиля у исследователей ушло около двух лет. С помощью носимого устройства, считывающего сигналы мозга, водитель может подавать команды на движение транспортного средства вперёд, движение назад, на остановку, а также блокировку и разблокировку машины.



Исследователь Чжан Чжао рассказал, что оборудование включает 16 датчиков, которые фиксируют ЭЭГ-сигналы (электроэнцефалограмма) головного мозга водителя. Исследователи разработали компьютерную программу, которая позволяет определять соответствующие сигналы ЭЭГ и преобразует их, позволяя осуществлять контроль управления автомобилем. Исследователи говорят, что первоначально они руководствовались желанием помочь людям с ограниченными возможностями, которые физически не в состоянии управлять автомобилем.

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