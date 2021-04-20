Как достичь карьерного успеха, если вы ненавидите свою работу

Отношение к работе у каждого человека формируется по-разному. Некоторые души не чают в том, что делают, другие же откровенно ненавидят все, что связано с рабочим процессом.

Как добиться успеха на нелюбимой работе. Фото: Лайфхакер

Издание Times of India представило несколько советов, которые помогут сконцентрироваться на достижение успеха вне зависимости от вашего отношения к работе.



1. Не фокусируйтесь на том, что вам не нравится

Если думать исключительно о том, что вас не устраивает на текущей должности, ситуация никак не улучшится. Наоборот — негатив лишь будет нагнетать ситуацию. Лучше сосредоточиться на приятных моментах, которые приносит рабочий процесс (даже если это исключительно зарплата).

2. Увеличьте количество навыков

Неважно, может ли ваш работодатель помочь вам освоить что-то новое с помощью дополнительных курсов. Сейчас достаточно много бесплатных тренингов, на которых вы вполне способны получить новые знания. Прохождение таких курсов определенно отвлечет вас от мысли о ненависти к работе. К тому же, обретенные навыки могут помочь сменить профессию в будущем.

3. Намечайте и выполняйте личные цели, которых способны достичь

Когда люди ненавидят свою работу, лучшим решением может быть установка собственного набора целей, которых следует достичь. Интересно, что они могут касаться как общих инициатив вашей компании, так и ваших личных профессиональных навыков.

4. Обустройте свою рабочую среду и гордитесь ею

Если кажется, что взять под контроль на работе ничего невозможно, начните с личного рабочего места. Приведите в порядок рабочий стол, получше обустройте кабинет — это может убрать лишний стресс, который ранее копился вместе с неприятными вещами вокруг.

5. В нерабочее время обязательно делайте то, что вам нравится

Не забывайте расслабляться после работы и переключать мозг на другие виды деятельности. Заведите себе хобби, если еще его не имеете, или начните заниматься спортом. Главное, чтобы это "отвлечение" вас действительно радовало. И кто знает — возможно, хобби способно со временем перерасти в источник полноценного самостоятельного заработка.

6. Поменяйте свое мышление

Как уже говорилось в начале, мы часто концентрируемся изначально лишь на негативных сторонах — том, что не нравится на работе, том, что не способны изменить.

Попробуйте оценить ситуацию со стороны и взвесьте все возможные действия. В конце концов даже ненавистная работа после переосмысления может показаться весьма даже неплохой. Ну или же вам удастся привести себе самому достаточно аргументов в пользу смены места трудоустройства, что в конечном итоге тоже хорошо.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие профессии пользуются самой большой популярностью среди украинцев.

Также на портале вы можете узнать, как в Украине ищут работу люди старше 40 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!