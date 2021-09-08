Как быстро очистить руки от грязи в домашних условиях

Пыл и грязь после работы в саду или огороде въевшиеся в кожу, забиваются под ногти. Руки выглядят неаккуратно. Но даже после дачных работ маникюр может быть красивым. Уберечь руки просто, если не пренебрегать этими простыми процедурами. Перед работой в огороде нанесите на руки увлажняющий и защитный крем и наденьте перчатки. Чтобы не допустить грязных ногтей, покройте их бесцветным лаком или гель-лаком. Они создадут слой, препятствующий забиванию грязи в поры ногтей, пишет pgbonus.

Чистка (фото из открытых источников)

Для отбеливания кожи рук помогут специальные лосьоны. Вот такой, например: смешать сок половинки лимона, 2 ст. ложки уксуса и 1 ч. ложечку огуречного сока. Этим лосьоном хорошенько смазать руки, а после окончания 30-40 минут смыть лосьон с рук теплой водой.

В народе говорят: перед тем как приступить к огородных работ, нужно кусочком мыла натереть пальцы вокруг ногтей. Так грязь смывается гораздо быстрее. Если времени и желания делать ванночки для рук у вас нет, то стирайте одежду вручную. После стирки руки надо ополоснуть и смазать кремом.

А вот справиться с грубой жесткой кожей рук можно не только в салоне у мастера по маникюру. В этом помогут ванночки с 0,5 л сока квашеной капусты или молочной сыворотки. Их достаточно делать два-три раза в неделю. И лучше регулярно.

Напомним, пыль — это распространенное неприятное и опасное явление. За один год в комнате собирается более 18 килограммов пыли. Если ее не убирать влажной тряпкой, воздух в доме становится токсичным и вредным для человека. Стоит отметить, что пыль состоит из отмерших чешуек кожи, мелких текстильных волокон, микроорганизмов и крошечных насекомых. Эта "гремучая смесь" становится причиной банальных неудобств, таких как насморк и пересыхания кожи рук. Но самая страшная угроза, которая может вас ожидать — это пылевые клещи. Несмотря на свои маленькие размеры, клещ производит большое количество экскрементов, которое превышает его собственный вес в 200 раз. По воздуху частицы попадают в легкие и вызывают серьезные заболевания.

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