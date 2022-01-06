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Исследователи назвали минимальное количество шагов, которое нужно сделать за день

Авторы в основном сосредоточились на тех, кто проходил 8000 и 10000 шагов в день и прожил дольше, чем прошедшие лишь 4000 шагов или менее

сегодня, 02:12
Автор:

Ольга Чародий
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Исследования показали, что ежедневные прогулки оказывают положительное влияние на здоровье и способны вдвое снизить смертность у людей в возрасте от 50 лет и старше. Читайте дальше и узнайте, какое расстояние нужно проходить каждый день. Группа ученых во главе с доктором Педро Сен-Морис проанализировала данные о 4840 людях, которые в период с 2003 по 2006 годы ежедневно ходили пешком определенное расстояние. После этого учёные следили за ними 15-18 лет, пишет Times of India.

Исследователи назвали минимальное количество шагов, которое нужно сделать за день

Прогулка - фото из открытых источников

"Авторы в основном сосредоточились на тех, кто проходил 8000 и 10000 шагов в день и прожил дольше, чем прошедшие лишь 4000 шагов или менее. Но проходить 8-10 км в день непросто... а может быть, и не нужно, — говорится в материале.

Так, исследователи пришли к выводу, что ходьба в 4 тысячи шагов в день по сравнению с 2 тысячами способствовала тому, что здоровье укреплялось и продолжительность жизни увеличивалась, а смертность среди людей старше 50 лет была снижена вдвое. Четыре тысячи шагов составляют около 3,2 км/день. И хотя для отслеживания удобно использовать цифровые методы (гаджеты с функцией шагомера), можно легко обойтись и без таких девайсов – всего 30-45 минут быстрой ходьбы в сумме дают 4 тысячи шагов. Также отмечается, что при хождении можно комбинировать разные скорости – от более быстрой до умеренной и наоборот, и держать один темп совсем не обязательно, ведь "ходьба дает возможность разнообразия и экспериментов".

Напомним, лишь 32% граждан за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма. Такие данные обнародовала группа социологических исследований "Рейтинг". Остальные 68% не путешествуют, или же ездят за границу. А вот по Украине путешествуют люди, которые часто имеют свое авто. Также большинство из этих людей молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Большинство из них имеет достаточно денег для поездок.

Самым популярным местом для путешествий большинство выбирают Карпаты — 55%. На моря ездят 48%. Меньше людей интересуются зеленым туризмом и местами исторических событий. Треть опрошенных говорят, что сфера туризма за последние годы в Украине улучшилась. 29% опрошенных отметили позитивные изменения в строительстве социальной инфраструктуры.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/why-is-it-important-to-walk-4000-steps-per-day/
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