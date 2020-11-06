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Главное качество, которое объединяет всех успешных людей

Лайф-коуч назвала качество, которое есть у всех успешных людей

сегодня, 17:37
Автор:

Любовь Блажко

Успех не приходит просто так и уже точно не бывает случайным. Совершенно очевидно, что для него нужны упорство и вера в собственные силы. Но, как оказалось, есть еще одно ключевое качество, без которого никак не обойтись успешному человеку. Лайф-коуч Ирина Хакамада рассказала, что же объединяет таких людей, и ответ действительно оказался удивительным. 

Главное качество, которое объединяет всех успешных людей

Главное качество, которое объединяет всех успешных людей. Фото: unsplash

Российская писательница и бывший политик в своем интервью для канала "Big Money" честно призналась, что есть общего у всех успешных и великих людей – это мысли о будущем. Ирина объяснила, что прошлое разъединяет людей, теперешнее – разъединяет еще больше, а вот будущее дает надежду. Успешные люди думают о том, что будет с их здоровьем, как можно продлить человеческую жизнь, какой будет прогресс и как оставаться энергичным и здоровым на протяжении всей своей жизни. Она резюмировала, что успешные люди думают о будущем применительно к себе, а вот неудачники, как выяснилось, о нем не думают вообще. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, психологический трюк, который заставит любого обратить на вас внимание. Рано или поздно в жизни произойдет ситуация, когда вам нужно будет привлечь внимание собеседника к себе. И если не знаешь, чем можно "зацепить" другого человека, то подобная задача может оказаться настоящим испытанием. Дабы избежать такого сценария, психологи поделились хитрым трюком, который заставит абсолютно любого уделить вам несколько минут. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UY4N76eMz6s&ab_channel=BigMoney
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