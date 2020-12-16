Фталаты: что вам нужно знать

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Седлецкая Татьяна
Фото: iStock
Фталаты используются в средствах личной гигиены, помогают
лосьонам проникать и смягчать кожу, а также способствуют тому, чтобы ароматы дольше
держались на теле. Фталаты также используются в производстве детских игрушек, электроники,
средствах по уходу за автомобилем и многих бытовых изделиях, включая клей, пластиковую
упаковку, пластиковые контейнеры, напольные покрытия, мебель, обои, занавески
для душа и другие вещи, сделанные из винила или ПВХ. Поскольку фталаты химически не связаны с пластмассой, к которой были добавлены, они непрерывно выпускаются в воздух, пищу или в жидкость.
Как
пластификаторы попадают в наши организмы?
Когда ребенок сосет или жует предмет, который содержит
пластификатор (например, пластмассовый кубик или книга для ванны), химикаты
могут попасть в организм малыша. Поскольку младенцы регулярно тянут в рот
разнообразные предметы, они являются особенно уязвимыми для поглощения фталатов.
Родители должны убрать потенциально опасные объекты из зоны досягаемости
ребенка и следить за тем, чтобы игрушки и другие предметы, которые облизывает
малыш, являлись совершенно безопасными.
Мы также заглатываем большое количество пластификаторов, употребляя
в пищу продукты, которые были заражены от упаковки для пищевых продуктов, или
вместе с напитками из пластиковых бутылок.
Являются
ли фталаты опасными?
Данный вопрос до сих пор обсуждается. Доказательства,
имеющиеся на сегодняшний день, основаны на исследованиях на животных, и
никакого обширного, окончательного исследования на людях не проводилось. Исследования
на животных показывают, что фталаты могут влиять на результаты родов, включая низкий
вес малыша при рождении, низкое производстве спермы и аномалии, связанные с
мужскими гениталиями. Исследования на людях в настоящее время изучают
взаимосвязь между фталатами и астмой.
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