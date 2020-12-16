Фталаты: что вам нужно знать

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Фталаты используются в средствах личной гигиены, помогают лосьонам проникать и смягчать кожу, а также способствуют тому, чтобы ароматы дольше держались на теле. Фталаты также используются в производстве детских игрушек, электроники, средствах по уходу за автомобилем и многих бытовых изделиях, включая клей, пластиковую упаковку, пластиковые контейнеры, напольные покрытия, мебель, обои, занавески для душа и другие вещи, сделанные из винила или ПВХ. Поскольку фталаты химически не связаны с пластмассой, к которой были добавлены, они непрерывно выпускаются в воздух, пищу или в жидкость.

Как пластификаторы попадают в наши организмы?

Когда ребенок сосет или жует предмет, который содержит пластификатор (например, пластмассовый кубик или книга для ванны), химикаты могут попасть в организм малыша. Поскольку младенцы регулярно тянут в рот разнообразные предметы, они являются особенно уязвимыми для поглощения фталатов. Родители должны убрать потенциально опасные объекты из зоны досягаемости ребенка и следить за тем, чтобы игрушки и другие предметы, которые облизывает малыш, являлись совершенно безопасными.

Мы также заглатываем большое количество пластификаторов, употребляя в пищу продукты, которые были заражены от упаковки для пищевых продуктов, или вместе с напитками из пластиковых бутылок.

Являются ли фталаты опасными?

Данный вопрос до сих пор обсуждается. Доказательства, имеющиеся на сегодняшний день, основаны на исследованиях на животных, и никакого обширного, окончательного исследования на людях не проводилось. Исследования на животных показывают, что фталаты могут влиять на результаты родов, включая низкий вес малыша при рождении, низкое производстве спермы и аномалии, связанные с мужскими гениталиями. Исследования на людях в настоящее время изучают взаимосвязь между фталатами и астмой.

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