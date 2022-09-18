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Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего. У вас всего 12 секунд

Тест сможет показать, имеете ли вы уровень IQ выше среднего.

сегодня, 05:05
Автор:

Slava Kot
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Тест в котором изображено всего пять мужчин сможет показать выше ли ваше IQ среднего показателя. Все что необходимо сделать, это внимательно просмотреть рисунок и определить за 12 секунд кто из мужчин левша.

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего. У вас всего 12 секунд

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего. Фото из открытых источников

По данным jagranjosh.com, следующую головоломку могут решить всего несколько процентов людей в мире с высоким IQ. На фото пять человек, один из которых левша. Интернет-пользователи чаще всего указывали на мужчину в верхней левой части изображения, держащего молоток и гаечный ключ. Правильный ли это ответ? Узнайте дальше в статье.

Выберите левшу на картинке. У вас есть всего 12 секунд, чтобы проанализировать изображение.

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего. У вас всего 12 секунд - фото 2

Задача кажется простой, но это не так. Некоторые выбирали фотографа и говорили, что он левой рукой держит камеру, направляя объектив в правильном направлении. На самом деле он в основном использует свою правую руку, которая давит на кнопку. То же самое для мужчины, который держит молоток и гаечный ключ – он держит гаечный ключ левой рукой, а бьющий молоток находится в его правой.

Что касается других мужчин, изображенных на картине: бухгалтер – пишет, а лесоруб – пилит правой рукой.

Правильный ответ: официант. Правой рукой он держит поднос, а левой подает напитки.

Как объясняет jagranjosh.com, вам также необходимо "латеральное мышление", чтобы выполнить тест с изображениями. Это понятие было введено в психологию британцем Эдвардом де Боно. Этот тип мышления характеризует разумных людей, мыслящих нестандартно. Глядя на картинку выше, человек с высоким IQ будет искать новые варианты, неочевидные решения и сможет заметить то, что видят другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 12-летнем британце, который имеет IQ больше , чем Айнштайн.



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Источник: jagranjosh.com
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