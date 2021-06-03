logo
Русский Українська

BTC/USD

37429.15

ETH/USD

2691.44

LTC/USD

184.21

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Это приятное занятие так же полезно, как и спорт
commentss НОВОСТИ Все новости

Это приятное занятие так же полезно, как и спорт

Горячие ванны могут оказывать на организм такое же влияние, как аэробные упражнения низкой и средней интенсивности

сегодня, 04:13
Автор:

Ольга Чародий

Ученый Джеймс Стюард провел исследование, в ходе которых изучал влияние физических нагрузок на тело человека. Выяснилось, что горячая ванна оказывает на тело такой же эффект, как и занятия спортом.

Это приятное занятие так же полезно, как и спорт

Тренировка (фото из открытых источников)

До недавнего времени сходство спорта и горячих ванн была доказана, однако в последние десятилетия количество исследований на эту тему возросло. И увеличилось количество доказательств. Регулярный прием горячих ванн, горячий гидромассаж или сауна помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также предоставляют другие положительные воздействия на организм человека, пишет livemint.

Исследователь предположил, что горячие ванны могут оказывать на организм такое же влияние, как аэробные упражнения низкой и средней интенсивности. Проведенные им эксперименты подтвердили эти предположения.

Долгосрочные исследования вне лаборатории доказали, что применение тепла в состоянии покоя, или то, что ученые любят называть "пассивным нагревом", может быть приятным, практичным и эффективным для улучшения здоровья. Однако, эксперты делают акцент на том, что горячая ванна не сможет в полной мере заменить тренировки в зале. Специалисты рекомендуют ванны и сауну только для усиления эффекта от занятий спортом.

Как сообщали ранее современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно остро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплексом физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут. Это упражнение поможет вашей спине обрести гибкость. Встаньте прямо, руки за голову. Быстро согнитесь и дотроньтесь локтями до коленей. Выпрямитесь и повторите упражнение 12 раз.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifestyle.livemint.com/health/fitness/dont-want-to-work-out-a-hot-bath-may-be-just-as-good-for-you-111622176720172.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ