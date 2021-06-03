Это приятное занятие так же полезно, как и спорт

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Ольга Чародий
Ученый Джеймс Стюард провел исследование, в ходе которых
изучал влияние физических нагрузок на тело человека. Выяснилось, что горячая
ванна оказывает на тело такой же эффект, как и занятия спортом.
Тренировка (фото из открытых источников)
До недавнего времени сходство спорта и горячих ванн была доказана,
однако в последние десятилетия количество исследований на эту тему возросло. И
увеличилось количество доказательств. Регулярный прием горячих ванн, горячий
гидромассаж или сауна помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а
также предоставляют другие положительные воздействия на организм человека,
пишет livemint.
Исследователь предположил, что горячие ванны могут оказывать
на организм такое же влияние, как аэробные упражнения низкой и средней
интенсивности. Проведенные им эксперименты подтвердили эти предположения.
Долгосрочные исследования вне лаборатории доказали, что применение тепла в состоянии покоя, или то, что ученые любят называть "пассивным нагревом", может быть приятным, практичным и эффективным для улучшения здоровья. Однако, эксперты делают акцент на том, что горячая ванна не сможет в полной мере заменить тренировки в зале. Специалисты рекомендуют ванны и сауну только для усиления эффекта от занятий спортом.
Как сообщали ранее современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно остро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплексом физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут. Это упражнение поможет вашей спине обрести гибкость. Встаньте прямо, руки за голову. Быстро согнитесь и дотроньтесь локтями до коленей. Выпрямитесь и повторите упражнение 12 раз.
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