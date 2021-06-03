Это приятное занятие так же полезно, как и спорт

Ученый Джеймс Стюард провел исследование, в ходе которых изучал влияние физических нагрузок на тело человека. Выяснилось, что горячая ванна оказывает на тело такой же эффект, как и занятия спортом.

Тренировка (фото из открытых источников)

До недавнего времени сходство спорта и горячих ванн была доказана, однако в последние десятилетия количество исследований на эту тему возросло. И увеличилось количество доказательств. Регулярный прием горячих ванн, горячий гидромассаж или сауна помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также предоставляют другие положительные воздействия на организм человека, пишет livemint.

Исследователь предположил, что горячие ванны могут оказывать на организм такое же влияние, как аэробные упражнения низкой и средней интенсивности. Проведенные им эксперименты подтвердили эти предположения.

Долгосрочные исследования вне лаборатории доказали, что применение тепла в состоянии покоя, или то, что ученые любят называть "пассивным нагревом", может быть приятным, практичным и эффективным для улучшения здоровья. Однако, эксперты делают акцент на том, что горячая ванна не сможет в полной мере заменить тренировки в зале. Специалисты рекомендуют ванны и сауну только для усиления эффекта от занятий спортом.

Как сообщали ранее современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно остро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплексом физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут. Это упражнение поможет вашей спине обрести гибкость. Встаньте прямо, руки за голову. Быстро согнитесь и дотроньтесь локтями до коленей. Выпрямитесь и повторите упражнение 12 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!