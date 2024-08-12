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Это популярное женское имя в Украине: в Италии оно означает "курица"

Из-за сходства звучания имени Галина в итальянском языке его могут перепутать с домашней птицей.

сегодня, 12:00
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Slava Kot

Имя Галина имеет древнегреческое происхождение и является одним из популярнейших женских имен в Украине. Однако, оказывается, что по своему звучанию это имя в Италии ассоциируется с домашним животным – курицей.

Это популярное женское имя в Украине: в Италии оно означает "курица"

В Италии имя Галина похоже на слово "курица". Фото из открытых источников

Имя Галина происходит от древнегреческого слова "γαλήνη" (галене), что означает "спокойствие", "тишина", "беззаботность". В древней Греции Галина была богиней спокойного моря, покровительницей мореплавателей, что придало этому имени символизм миролюбия и гармонии.

Это имя распространено во многих странах, где имеет свои варианты произношения. Однако в Италии слово Галина может ассоциироваться не с женским именем, а с домашней птицей. В итальянском языке gallina означает "курица". Кроме того, такое же значение это слово имеет в испанском. Интересно, что сокращенный вариант имени Галя в Латвии означает "мясо" или "говядина", а записывается как gaļa.

В христианской традиции имя приобрело популярность благодаря святой Галине, которая жила в III веке и потерпела мученическую смерть за веру. После принятия христианства имя Галина распространилось по Киевской Руси и до сих пор сохраняет свою актуальность. Галина отмечает День Ангела дважды в год – 23 марта и 29 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фамилия одного из борцов за независимость Украины Степана Бандеры имеет такое же значение, как и у популярного испанского актера Антонио Бандераса.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени в Украине, состоящем из 50 букв. Мужчина из Тернополя хотел иметь имя на 70 букв, однако при регистрации в Украине существует лимит до 50 символов.



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