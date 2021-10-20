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Эти упражнения помогут быстро восстановиться после тренировки

Вода также играет важную роль в регенерации

сегодня, 06:35
Автор:

Ольга Чародий

Отдых и восстановление является неотъемлемой частью любого плана тренировок. Регенерация после тренировки влияет на спортивные результаты и позволяет тренироваться намного эффективнее.

Эти упражнения помогут быстро восстановиться после тренировки

Тренировка (фото из открытых источников)

Для быстрого восстановления нужно придерживаться простых правил режима дня и питания, а также использовать дополнительные фишки, которые помогут вернуть силы и желание тренироваться, пишет thebasefitness.


Растяжка и/или легкие разминка и поднятия ног — главные рекомендации к пост тренировочных процессов, цель которых — облегчить тренировочный стресс. Цель растяжки — отнюдь не увеличение диапазона работы суставов и связочного аппарата. Мы просто пытаемся вернуть мышцы к первоначальной длины (волокон) и успокоить нервную систему.


Несколько статических растяжений (да, это правильное время для статического растяжения), находящихся 30-60 секунд с интенсивностью 40-60%, сделают свое дело.


Вода также играет важную роль в регенерации. Она способствует правильному функционированию процессов в организме, которые обеспечивают восстановление мышц после тренировки. Помните, что мышцы — это практически 75% воды.


Напомним, современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно сотро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплексом физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут. Растяжка позвоночника Это упражнение поможет вашей спине обрести гибкость. Встаньте прямо, руки за голову. Быстро согнитесь и дотроньтесь локтями до коленей. Выпрямитесь и повторите упражнение 12 раз. Глубокие приседания




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Источник: https://thebasefitness.ru/article/vosstanovlenie-posle-trenirovki/
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