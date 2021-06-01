Эти дурные привычки "воруют" нашу производительность

У каждого человека достаточно жизненной энергии, чтобы работать, радоваться жизни, уделять время семье, но бывает, что не хватает сил ни на что. Что может стать причиной упадка жизненной энергии?

Отдых (фото из открытых источников)

Психологи назвали 4 привычки, которые мешают производительности, пишет lifehacker.

Работать без перерывов и отдыха

Не нагружайте себя работой, постарайтесь в течение дня делать несколько перерывов, чтобы отвлечься, подышать свежим воздухом, сделать легкую зарядку. А вечером, когда приходите домой, научитесь переключаться с рабочих вопросов на личные. Давайте себе отдохнуть.

Выполнять все задачи идеально

Многие люди привыкли все делать идеально, но надо освободиться от этой мании совершенства. Позвольте себе не выполнять работу идеально на все 10 баллов.

Отвлекаться на социальные сети

Мы устроены так, что прежде чем войти в фазу высокой производительности, нам нужно в среднем 10-15 минут, это называется этап погружения в задачу. Как только мы проходим этот этап и полностью погружаемся в работу, наша производительность увеличивается на 20-30%, однако с этой фазы очень легко выпасть, например, отвлекаясь на мессенджеры или Инстаграм.

Тратить время на бессмысленные встречи

Нет более серьезных убийц времени, чем неструктурированные встречи, на которых все вроде что-то обсуждают, но это длится гораздо дольше, чем надо и в итоге участники просто теряют время. Понятно, что для решения определенных задач важно общаться и обсуждать какие-то вещи, но если во встрече нет лидера и четкой структуры, то такое собрание просто отнимают время.

Как сообщали ранее повысить тревожность могут обычные действия человека. По мнению специалистов, наши повседневные привычки могут повысить уровень беспокойства еще больше. Ошибочно считать, что курение снимает стресс и успокаивает. А, например, заедая стресс, мы еще больше усиливаем плохое состояние нашей нервной системы.

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