Эти повседневные привычки повышают тревожность

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Ольга Чародий
Повысить тревожность могут обычные действия человека. По
мнению специалистов, наши повседневные привычки могут повысить уровень
беспокойства еще больше. Ошибочно считать, что курение снимает стресс и
успокаивает. А, например, заедая стресс, мы еще больше усиливаем плохое состояние
нашей нервной системы, пишет smclinic.
Тревожность (фото из открытых источников)
Также, решив расслабиться, мы сидим в сети. Однако,
прокручивая ленты в социальной сети, мы загружаем мозг еще больше. Чтобы
разорвать порочный круг, не стоит отказываться от своих любимых привычек, нужно
просто их немного изменить.
Попробуйте подобрать для себя более здоровую альтернативу: например, когда люди бросают курить, они переключаются на жвачку вместо сигарет, когда нервничают, а те, кто хочет снизить вес, заменяют снеки фруктами. Каждый раз, когда вы понимаете, что нервничаете и ваша тревога нарастает, сконцентрируйтесь на своем дыхании или сформируйте для себя другие "ритуалы", полезные действия, которые вы будете повторять из раза в раз, советуют психиатры.
Напомним, Ульяна Супрун рассказала, как жителям больших городов пережить ощущение тревожности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, главными симптомами являются плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или же периодическое ускорение дыхания и сердцебиения. Обычно симптомы возникают у жителей больших городов, у которых выше риск появления тревожных расстройств. Вызвать развитие этих симптомов могут кофеин, лекарственные препараты и некоторые вещества.5 способов, как бороться с тревожностью Прежде всего, нужно заниматься физическими упражнениями, они являются мощным оружием для контроля ощущение тревожности.
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