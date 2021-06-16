Эксперты рассказали, почему не стоит пить растворимый кофе

2 100 000 000 чашек — примерно столько каждый день в среднем выпивают кофе в мире. Большая часть общего количества пьют растворимый кофе, польза и вред которой постоянно обсуждается.

Растворимый кофе (фото из открытых источников)

Растворимый кофе противопоказан многим людям. Кофейные зерна обжаривают и измельчают, а после могут использовать два способа изготовления растворимого кофе: варят в течение четырех часов до тех пор, пока вода не извлекает все ее вещества, а после пропускают через фильтр и выпаривают; или высушивают в вакууме и получают кофе в гранулах, пишет inc.com.

Растворимый кофе — это коварный враг многих систем организма. Для каких именно? Здесь только некоторые примеры:

Нервная система. Негативное влияние подвергается ЦНС. Учитывая то, что происходит накопление, возникает привыкание на физическом уровне. Некоторые эксперты видят в этом эффект наркотика. Человек без кофе не может полноценно работать, чувствует себя усталой, раздраженной, сонной. Формируются устойчивые отклонения в поведении, кофеманы подвержены депрессии, тревожности.

Желудочно-кишечный тракт. Кофе окисляет организм. Впоследствии это может привести к желудочным заболеваниям, таким как гастрит, язва. Кроме того, это тяжелый продукт для печени и поджелудочной железы. Не рекомендуется пить кофе на голодный желудок: происходит интоксикация организма. Лучше выпить ее через 30-50 минут после еды.

Мочевой пузырь. Кофе обезвоживает организм, поскольку обладает мочегонным эффектом. Вымывается кальций. Рекомендуется выпить стакан воды через 10-15 минут после кофепития.

Сердце. Напиток вреден для "сердечников". Она может превратить здоровых людей в "сердечников" при злоупотреблении. Особенно вреден в сочетании с сигаретой.



Как сообщали ранее кофе является одним из самых популярных и самых спорных напитков в мире. Есть множество исследований, которые доказывают как положительные его свойства, так и негативные. Новая работа, проведенная под руководством доктора медицины Энтони Хаваджи, показала, что кофе может влиять и на зрение.

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