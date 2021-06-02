Эксперты назвали продукты, которые не стоит замораживать

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Ольга Чародий
Мы живем вовремя, когда можно употреблять полуфабрикаты и
замороженные продукты. Это позволяет продукту дольше сохранять свою свежесть.
Ведь замороженное мясо можно хранить в морозилке до одного года, а ягоды и
фрукты — от 8 до 12 месяцев.
Продукты питания (фото из открытых источников)
Однако есть определенные продукты, которые лучше даже не
пытаться замораживать, ведь их вкусовые и качественные характеристики будут испорчены.
Подробнее об этом рассказывает Medikforum.
1. Макароны. Когда вы ставите макароны в морозилку, то ничего
хорошего из этого не выйдет. Это будет неаппетитное блюдо, которое будет
невозможно есть. Если же такая необходимость возникла, то замораживать стоит не
до конца готовы макароны. А перед помещением в морозилку добавьте в них
оливковое масло, чтобы они не слиплись.
2. Напитки в банках. Речь об алюминиевых банках. Это приведет
к тому, что жидкость расширится, порвет емкость и напиток выльется наружу,
испортив все, что лежит в морозилке.
3. Торты и пирожные с посыпкой. Пирожные, торты и другие
десерты с крошкой сверху не стоит замораживать. Ведь из-за этого они станут
влажными, а следовательно — мягкими. В результате продукт будет испорченным.
4. Желатиновые блюда. Желатин после размораживания начинает
кристаллизоваться. В результате никакого вкуса, формы и свойств желатинового
продукта.
5. Соусы. Любые подливы и соусы не станут лучше, если их
заморозить. Если в продукте есть мука или кукурузный крахмал, то после
заморозки случится его расслоение. Лучше соусы хранить в холодильнике, а не в
морозилке.
6. Яйца в скорлупе. В яйце около 76 процентов воды. Поэтому
если его заморозить, то скорлупа способна лопнуть, а внутрь проникнуть бактерии
с поверхности скорлупы.
7. Авокадо. Этот фрукт потеряет свою кремовую нежную
текстуру. Идеально хранить его более 2 дня в герметичной упаковке в
холодильнике.
8. Картофельное пюре. Только в редких случаях можно заморозить это блюдо.
Напомним, как рассказал нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, приблизительно до середины июня, чисел до 15-20, будет продолжаться рост цен на овощи. Примерно в этих датах он остановится, говорит эксперт, и начнется тенденция к его падению.
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