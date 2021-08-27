Эксперт назвал три самые распространенные ошибки во время походов мужа в туалет

Експерт с мужского здоровья Каролина Гонсалвес рассказала о трех распространеных и потенциально опасных ошибках. Ими она поделилась в интервью, пишет Medikforum. Узнайте, чего не стоит делать, чтобы не подорвать свое здоровье. Експертка в вопросах мужского здоровья обращает внимание на три распространенные ошибки при мочеиспускании мужчин.

Мужчины (фото из открытых источников)

Сдерживать желание помочиться. Подобная привычка может привести со временем к избыточному растяжению мочевого пузыря, что по мере увеличения возраста может привести к осложнениям со здоровьем. Кроме того, она повышает риск того, что однажды человек столкнется с проблемой недержания.

"Когда вы делаете что-то одно и то же каждый день, это становится автоматической привычкой, и вы можете не заметить связанных с ней проблем. Мужчины часто автоматически осуществляют при мочеиспускании определенные ошибки, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья", — отметила Каролина Гонсалвес.

Не спорожнять мочевой пузырь полностью. Еще одна ошибка, которую часто допускают мужчины, и какой следует избегать при мочеиспускании — это не тратить время на полное опорожнение мочевого пузыря. Как бы вы ни спешили, важно убедиться, что мочевой пузырь опорожнен, подчеркивает Каролина Гонсалвес.

Также эксперт отметила, что когда мочевой пузырь человека опорожняется не полностью, это может указывать на серьезные проблемы, связанные со здоровьем — например, на увеличенную простату. Игнорировать слишком частое мочеиспускание. Если в туалет приходится ходить слишком часто, нужно обязательно обратиться к специалисту. Учащенное мочеиспускание может означать наличие скрытого основного заболевания, включая проблемы с контролем мочевого пузыря и недержанием (оно, в свою очередь, делится на различные варианты), а также с состоянием предстательной железы и других органов мочеполовой системы.

Обратите внимание на эти ошибки. Вполне вероятно, что вам пора обратиться к врачу за профессиональной помощью.

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