Добавьте к чаю всего один ингредиент, чтобы увеличить продолжительность жизни

Когда дело доходит до продолжительного и здорового образа жизни, ответ не должен означать отказ от некоторых из самых приятных занятий. Часто это может сводиться к выработке простых привычек. Рассказываем, что нужно добавлять в чай, чтобы продлить жизнь.

Лимон (фото из открытых источников)

Оказалось, можно добавить в чай ​​ломтик обычного лимона, чтобы бороться с болезнями, повысить иммунитет, снизить риски развития рака и увеличить продолжительность жизни, рассказывает Medikforum.

Древние египтяне считали, что поедание лимонов и питья лимонного сока — эффективная защита от различных ядов. Современные исследования подтвердили это. Было обнаружено, что лимоны имеют сильные антибактериальные, противовирусные и иммуностимулирующие свойства. Лимонный сок также помогает очищать печень. Лимоны содержат много веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен, которые повышают иммунитет, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.

Добавление ломтики лимона в чай ​​имеет много преимуществ для здоровья. Одно исследование показало, что цитрусовые увеличивают способность организма усваивать антиоксиданты, содержащиеся в чае, примерно на 80 процентов.

Исследования показали, что многие соединения лимонов убивают раковые клетки. Однако они могут не оказывать такого же влияния на человеческий организм.

В исследовании, проведенном Национальной медицинской библиотекой США и Национального института здоровья, изучалась химиопрофилактика рака цитрусовыми мякотью и соками. Результаты показали, что эти соединения предотвращают развитие злокачественных опухолей на языке, легких и толстой кишке грызунов. Кроме того, лимоны содержат большое количество витамина С, растворимой клетчатки и растительных соединений, которые приносят им много пользы для здоровья и помогают увеличить продолжительность жизни.

Напомним, диетологи рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном, чтобы восполнить водный баланс и запустить обменные процессы в организме, но оказывается, что не всем полезен такой напиток натощак.





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