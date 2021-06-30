logo
Русский Українська

BTC/USD

34596.32

ETH/USD

2238.63

LTC/USD

142.34

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Добавьте к чаю всего один ингредиент, чтобы увеличить продолжительность жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Добавьте к чаю всего один ингредиент, чтобы увеличить продолжительность жизни

Лимонный сок также помогает очищать печень

30 июня 2021, 23:52
Автор:

Ольга Чародий

Когда дело доходит до продолжительного и здорового образа жизни, ответ не должен означать отказ от некоторых из самых приятных занятий. Часто это может сводиться к выработке простых привычек. Рассказываем, что нужно добавлять в чай, чтобы продлить жизнь.

Добавьте к чаю всего один ингредиент, чтобы увеличить продолжительность жизни

Лимон (фото из открытых источников)

Оказалось, можно добавить в чай ​​ломтик обычного лимона, чтобы бороться с болезнями, повысить иммунитет, снизить риски развития рака и увеличить продолжительность жизни,  рассказывает Medikforum.

Древние египтяне считали, что поедание лимонов и питья лимонного сока — эффективная защита от различных ядов. Современные исследования подтвердили это. Было обнаружено, что лимоны имеют сильные антибактериальные, противовирусные и иммуностимулирующие свойства. Лимонный сок также помогает очищать печень. Лимоны содержат много веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен, которые повышают иммунитет, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.

Добавление ломтики лимона в чай ​​имеет много преимуществ для здоровья. Одно исследование показало, что цитрусовые увеличивают способность организма усваивать антиоксиданты, содержащиеся в чае, примерно на 80 процентов.

Исследования показали, что многие соединения лимонов убивают раковые клетки. Однако они могут не оказывать такого же влияния на человеческий организм.

В исследовании, проведенном Национальной медицинской библиотекой США и Национального института здоровья, изучалась химиопрофилактика рака цитрусовыми мякотью и соками. Результаты показали, что эти соединения предотвращают развитие злокачественных опухолей на языке, легких и толстой кишке грызунов. Кроме того, лимоны содержат большое количество витамина С, растворимой клетчатки и растительных соединений, которые приносят им много пользы для здоровья и помогают увеличить продолжительность жизни.

Напомним, диетологи рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном, чтобы восполнить водный баланс и запустить обменные процессы в организме, но оказывается, что не всем полезен такой напиток натощак.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/health/121282-kak-zhit-dolshe-chay-s-lomtikom-limona-mozhet-snizit-risk-raka-i-uvelichit-prodolzhitelnost-zhizni.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ