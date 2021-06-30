Добавьте к чаю всего один ингредиент, чтобы увеличить продолжительность жизни

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Ольга Чародий
Когда дело доходит до продолжительного и здорового образа
жизни, ответ не должен означать отказ от некоторых из самых приятных занятий.
Часто это может сводиться к выработке простых привычек. Рассказываем, что нужно
добавлять в чай, чтобы продлить жизнь.
Лимон (фото из открытых источников)
Оказалось, можно добавить в чай ломтик обычного лимона,
чтобы бороться с болезнями, повысить иммунитет, снизить риски развития рака и
увеличить продолжительность жизни, рассказывает Medikforum.
Древние египтяне считали, что поедание лимонов и питья
лимонного сока — эффективная защита от различных ядов. Современные исследования
подтвердили это. Было обнаружено, что лимоны имеют сильные антибактериальные,
противовирусные и иммуностимулирующие свойства. Лимонный сок также помогает очищать
печень. Лимоны содержат много веществ, в частности лимонную кислоту, кальций,
магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен, которые повышают иммунитет,
борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.
Добавление ломтики лимона в чай имеет много преимуществ для
здоровья. Одно исследование показало, что цитрусовые увеличивают способность
организма усваивать антиоксиданты, содержащиеся в чае, примерно на 80
процентов.
Исследования показали, что многие соединения лимонов убивают
раковые клетки. Однако они могут не оказывать такого же влияния на человеческий
организм.
В исследовании, проведенном Национальной медицинской библиотекой США и Национального института здоровья, изучалась химиопрофилактика рака цитрусовыми мякотью и соками. Результаты показали, что эти соединения предотвращают развитие злокачественных опухолей на языке, легких и толстой кишке грызунов. Кроме того, лимоны содержат большое количество витамина С, растворимой клетчатки и растительных соединений, которые приносят им много пользы для здоровья и помогают увеличить продолжительность жизни.
Напомним, диетологи рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном, чтобы восполнить водный баланс и запустить обменные процессы в организме, но оказывается, что не всем полезен такой напиток натощак.
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