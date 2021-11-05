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Диетологи назвали плохие кофейные привычки

Читайте дальше, чтобы узнать с чем нельзя пить кофе, чтобы не навредить своему организму

сегодня, 00:55
Автор:

Ольга Чародий
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Вы когда-нибудь задумывались, как привычка добавлять молоко к кофе влияет на здоровье? Читайте дальше, чтобы узнать с чем нельзя пить кофе, чтобы не навредить своему организму. Добавки превращают кофе в "сахарную бомбу", отмечают диетологи. Они способствуют отложению жира в организме, и мы можем столкнуться с такими проблемами как ожирение, инсулинорезистентность, ожирение печени, повышенный холестерин, пишет torrefacto.

Диетологи назвали плохие кофейные привычки

Кофе (фото из открытых источников)


Сиропы. Эти сладости содержат гораздо больше калорий, чем обычное молоко и сахар. Также они содержат опасные добавки, ароматизаторы и пальмовое масло, что связано с повышением уровня холестерина и нарушением пищеварения.


Сливки для кофе. Добавление слишком большого количества сливок тоже не сделает напиток более полезным, поэтому диетологи советуют пить черный кофе. Добавив слишком много сливок или даже цельного молока, вы значительно увеличиваете содержание в нем калорий и жира.


Сухое молоко. Вещество меламин в его составе вызывает ожирение печени. У женщин сухое молоко нарушает кровообращение и способствует образованию целлюлита.


Кофе без кофеина. Хотя любители кофе без кофеина могут безопасно пить кофе с продуктами, содержащими кальций, кофе без кофеина, как и обычный кофе, могут помешать организму усваивать цинк.


Напомним, многие исследования доказывают, что умеренное количество кофе положительно сказывается на работе организма. Эксперт Юдит Саймон выяснил, сколько напитка нужно употреблять в день, чтобы не навредить, а наоборот, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Кофе не только помогает взбодриться, но еще и снижает риски развития некоторых серьезных заболеваний. Кардиологи отмечают, что определенное количество напитка предотвращает риск инсульта.  Доктор Юдит Саймон в ходе исследования установил, что регулярное употребление кофе безопасно для сердца.




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Источник: https://www.torrefacto.ru/blog/sugar/
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