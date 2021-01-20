Действительно ли деньги приносят счастье: научный эксперимент

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Любовь Блажко
Деньги, несомненно, нам нужны, потому что они влияют на уровень благосостояния и счастья, даже если их пока не так много. Специалисты провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что чем больше уровень достатка, тем сильнее человек удовлетворен собственной жизнью. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Деньги. Фото: 24tv.ua
Ученый из Пенсильванского университета (США) Мэтт Киллингсворт в ходе научной работы обнаружил, что на самом деле не существует того порога, переступив который человек бы потерял интерес к деньгам.
В данном эксперименте приняло участие 33 391 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Они делились своими чувствами и эмоциями в случайно выбранные моменты на протяжении дня. Участникам задавали различные вопросы, где было 3 варианта ответов (плохо, нормально, хорошо).
Также ученые разработали и дополнительные критерии оценивания: 12 чувств и эмоций – уверенность, воодушевление, заинтересованность, гордость, страх, гнев, скука, грусть, стресс и тому подобное.
Сообщается, что всего было составлено около 1726 отчетов, по которым эксперты уже создавали целостную картину. Они сопоставили средний уровень достатка участников с полученными результатами.
Мэтт Киллингсворт подытожил, что с тем, как растет доход человека, укрепляется и его ощущение счастья и благосостояния в этом мире. Он объясняет это тем, что чем больше денег есть у человека, тем больше он чувствует контроль над собственной жизнью.
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