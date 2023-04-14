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Девушка на год осталась в монастыре: теперь она рассказала, что там происходило

Британка Элоиз Скиннер год пробыла в монастыре. Теперь она рассказала, как это повлияло на ее жизнь.

сегодня, 11:30
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Автор:

Slava Kot

26-летняя британка Элоиз Скиннер проходила стажировку в Нью-Йорке, однако узнала о духовном сообществе Лондона и решила переехать в монастырь на год. Теперь девушка рассказала, как проходила ее монашеская жизнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.

Девушка на год осталась в монастыре: теперь она рассказала, что там происходило

Британка Элоиз Скиннер. Фото из открытых источников

Друг Элоиз Скиннер рассказал об экспериментальном духовном сообществе , концепция которого базируется на традиционной монашеской жизни с духовными практиками, молитвами и размышлениями. Можно приехать в монастырь и прожить год как монах. Несмотря на то, что она выросла не в религиозной семье, она решила попробовать и переехала в новое место.


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"Было странно приехать прямо из центра города в спокойную территорию духовного центра, но это давало мне ощущение покоя. Другие члены моей группы были разного возраста и разного происхождения — мужчины и женщины, из разных стран и культур", — рассказывает Элоиз.

Британка рассказывает, что жизнь в монастыре была хорошо организована. День начинался с молитвы, далее последовали утренние уроки, впоследствии каждый участник получал какие-то задания, например работу в саду или уборку в доме. Последними пунктами в графике были обед, послеобеденное обучение и вечерняя молитва. Элоиз говорит, что такой однообразный образ жизни стал для нее чем-то новым.

"Оно придало каждому дню форму, чувство ритма и непрерывности дней, чего иногда не хватает современной жизни. Предсказуемость каждый день позволила мне переживать мелочи с большим вниманием и осознанностью", — говорит Элоиз и добавляет, что сначала было некомфортно, особенно из-за тишины, однако привыкнуть до этого ей было легче, чем она думала.

После года молитв и служения она написала две книги, переквалифицировалась в психотерапевта и сейчас специализируется на экзистенциальной терапии.

"Мой опыт в монашеском сообществе, безусловно, сформировал мое восприятие мира, и я не жалею – это был один из определяющих опытов в моей жизни. В мире, который, кажется, предпочитает скорость стабильности, внешний вид внутреннему состоянию, эти идеи могут быть важнее, чем когда-либо", — считает британка.

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Источник: https://metro.co.uk/2023/04/10/at-26-i-spent-a-year-in-a-monastery-18568033/
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