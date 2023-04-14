Девушка на год осталась в монастыре: теперь она рассказала, что там происходило

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Slava Kot
26-летняя британка Элоиз Скиннер проходила стажировку в Нью-Йорке, однако узнала о духовном сообществе Лондона и решила переехать в монастырь на год. Теперь девушка рассказала, как проходила ее монашеская жизнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.
Британка Элоиз Скиннер. Фото из открытых источников
Друг Элоиз Скиннер рассказал об экспериментальном духовном сообществе , концепция которого базируется на традиционной монашеской жизни с духовными практиками, молитвами и размышлениями. Можно приехать в монастырь и прожить год как монах. Несмотря на то, что она выросла не в религиозной семье, она решила попробовать и переехала в новое место.
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Британка рассказывает, что жизнь в монастыре была хорошо организована. День начинался с молитвы, далее последовали утренние уроки, впоследствии каждый участник получал какие-то задания, например работу в саду или уборку в доме. Последними пунктами в графике были обед, послеобеденное обучение и вечерняя молитва. Элоиз говорит, что такой однообразный образ жизни стал для нее чем-то новым.
После года молитв и служения она написала две книги, переквалифицировалась в психотерапевта и сейчас специализируется на экзистенциальной терапии.
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