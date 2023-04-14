Девушка на год осталась в монастыре: теперь она рассказала, что там происходило

26-летняя британка Элоиз Скиннер проходила стажировку в Нью-Йорке, однако узнала о духовном сообществе Лондона и решила переехать в монастырь на год. Теперь девушка рассказала, как проходила ее монашеская жизнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.

Британка Элоиз Скиннер. Фото из открытых источников

Друг Элоиз Скиннер рассказал об экспериментальном духовном сообществе , концепция которого базируется на традиционной монашеской жизни с духовными практиками, молитвами и размышлениями. Можно приехать в монастырь и прожить год как монах. Несмотря на то, что она выросла не в религиозной семье, она решила попробовать и переехала в новое место.

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"Было странно приехать прямо из центра города в спокойную территорию духовного центра, но это давало мне ощущение покоя. Другие члены моей группы были разного возраста и разного происхождения — мужчины и женщины, из разных стран и культур", — рассказывает Элоиз.

Британка рассказывает, что жизнь в монастыре была хорошо организована. День начинался с молитвы, далее последовали утренние уроки, впоследствии каждый участник получал какие-то задания, например работу в саду или уборку в доме. Последними пунктами в графике были обед, послеобеденное обучение и вечерняя молитва. Элоиз говорит, что такой однообразный образ жизни стал для нее чем-то новым.

"Оно придало каждому дню форму, чувство ритма и непрерывности дней, чего иногда не хватает современной жизни. Предсказуемость каждый день позволила мне переживать мелочи с большим вниманием и осознанностью", — говорит Элоиз и добавляет, что сначала было некомфортно, особенно из-за тишины, однако привыкнуть до этого ей было легче, чем она думала.

После года молитв и служения она написала две книги, переквалифицировалась в психотерапевта и сейчас специализируется на экзистенциальной терапии.

"Мой опыт в монашеском сообществе, безусловно, сформировал мое восприятие мира, и я не жалею – это был один из определяющих опытов в моей жизни. В мире, который, кажется, предпочитает скорость стабильности, внешний вид внутреннему состоянию, эти идеи могут быть важнее, чем когда-либо", — считает британка.

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