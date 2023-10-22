Детективная головоломка: только такие гении, как Шерлок могут определить, это было убийство или самоубийство

Головоломка на которой изображена комната с мертвой женщиной сможет показать, есть ли у вас детективные способности. Все, что необходимо сделать, это внимательно пересмотреть рисунок и указать причины того, что женщина была убита или совершила самоубийство.

Детективная головоломка, которую могут решить только гении. Фото из открытых источников

Просматривая популярные сериалы о Шерлоке Холмсе или фильмы об Эркюле Пуаро, мы ставим себя на место этих детективов и пытаемся разгадать убийство. В этот раз вы можете попытаться проверить свой интеллект и использовать детективные способности, чтобы дать ответ на головоломку: женщина в комнате была убита или совершила самоубийство.

На рисунке ниже можно увидеть мертвое тело лежащей на полу женщины. Ее кровь забрызгала стену после выстрела. Вы должны внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на эту головоломку, поскольку ответ не так прост, как вам кажется.





Давайте рассмотрим место преступления подробно. В комнате есть письменный стол, окно и шкаф. Мертвое тело женщины лежит на полу с пистолетом в правой руке и с сигаретой в левой. На столе можно заметить предсмертную записку, написанную от руки, а рядом ручку, пачку сигарет, консервную банку, очки, лампу и несколько книг. Табуретка упала, а кровь женщины оказалась на стене.

Итак, далее вы можете узнать ответ на головоломку о мертвой женщине и таким образом проверить ваши детективные способности. По меньшей мере, три причины указывают, что в комнате произошло убийство. Вот некоторые из них:

Умерший человек не докурил сигарету. В случаях с самоубийствами люди обычно докуривают сигареты.

Женщина – левша. Это видно из положения ручки и пепельницы на столе. В то время как пистолет в правой руке.

За окном ночь, а настольная лампа не была включена. Таким образом, это должно выглядеть так, будто человек пишет предсмертную записку перед самоубийством.

Итак, ответ на эту головоломку состоит в том, что женщину убили, а убийца пытался сделать это похоже на самоубийство.

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