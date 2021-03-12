Что нужно сделать в пятницу, чтобы понедельник был продуктивнее

Если хотите, чтобы следующий понедельник получился продуктивным, и вы были более собранными на работе после выходных, тогда стоит выполнить несколько простых шагов в пятницу. Что именно?

Что нужно сделать на работе перед выходными / фото: firestock

Проверьте все свои большие задачи

В последний рабочий день недели стоит пересмотреть свои дела и проанализировать, все ли большие задачи вы выполнили. Лучше ничего не откладывать, потому что на выходных вы не сможете нормально отдохнуть, так как будете постоянно думать о том, что на вас "висит" важное поручение. Если вам нужно закончить проект или посчитать смету, чтобы со следующей недели начать закупки, отложите свои текущие задания и сконцентрируйтесь на этом.

Составьте список дел на следующую неделю

В пятницу можно начать составлять план на следующую неделю, обозначить себе дедлайны, разделить задания по степени сложности, чтобы правильно организовать время на их выполнение. А все запланированное внесите в календарь. Когда вы будете знать расписание на следующую неделю, то сможете заранее всех предупредить об изменениях планов.

Оформите черновики писем

Для того чтобы на выходных точно не думать о работе, стоит составить черновые варианты электронных писем, которые вам предстоит отправить в понедельник. Благодаря этому на выходных вы по-настоящему отдохнете, а в понедельник быстро приступите к выполнению своих обязанностей.

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