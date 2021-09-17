Что лучше не есть после 30 лет

Ни для кого не секрет, что с возрастом метаболизм замедляется. Как правильно питаться после 30, чтобы сохранить фигуру? После 30 лет следует перестать есть ароматизированный йогурт, который содержит такое же количество сахара, как и одна порция мороженого. Такое же правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак. Об этом пишет eatthis.



Правильным поступком будет полный отказ от фастфуда и газированных напитков. Также не стоит налегать на выпечку, но, если уж баловать себя, то только блюдами, которые приготовлены собственноручно с четко измеренной количеством ингредиентов. После 30 лет желательно максимально отказаться от жирных продуктов. Исключением является только орехи и рыба. Если вы любите молочку, выбирайте обезжиренные варианты, забудьте о сливочном масле, и налегайте на оливковое масло. Стоит отметить, что полностью исключать жиры из рациона нельзя.



Кроме того, в список продуктов, которые лучше не есть после 30 лет, эксперты отнесли сырный соус, салями, хот-доги, чипсы, белый хлеб и консервированные фрукты.

Питание - фото из открытых источников





Напомним, украинцы за год почувствовали, насколько подорожали продукты питания. Некоторые из них стали вдвое дороже. Это касается сахара и подсолнечного масла. По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно). Цены на кукурузу — выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС). Отпускные цены на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (+31%). Цены на мясо КРС выросли на 13% — до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней — на 5% (до 89,61 грн/кг). Цены на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%).

На сахар — 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (+14%). Масло сливочное — 174,12 грн/кг (+9%). Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свеклу — по 7,41 грн/кг (+ 49%), морковь — по 7,97 грн/кг (+ 23%).





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